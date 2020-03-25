25 Mart EBA ders programı TRT EBA canlı izle - EBA ders saatleri

EBA TV ders programı 25 Mart Çarşamba günü de öğrenci ve veliler tarafından merakla araştırılıyor. TRT EBA TV canlı yayın ekranı aracılığıyla öğretmenleri ekran karşısından takip eden olan öğrenciler, EBA TV frekans ayarlama işlemini yapmadıkları takdirde yalnızca EBA öğrenci girişi ve TRT EBA TV internet yayını üzerinden uzaktan eğitimlerini gerçekleştirebiliyor. Ders programı içerisinde yer alan eğitimlerini EBA öğrenci girişi yapmadan gerçekleştirmek isteyen öğrenciler, TRT izle ekranından detayları görüntüleyebiliyor.

Eğitim öğretimini ilkokulda devam ettiren öğrenciler için 23-27 Mart tarihleri arasında uygulanacak olan ders programı ve 25 Mart EBA TV ilkokul ders programı şöyle:

EBA TV ilkokul ders programı

EBA TV ortaokul ders programı

EBA TV lise ders programı











