İddaa oyuncularına rehberlik edecek yorumları Fanatik yazarı Can Tongo hazırladı. Liglerde heyecan devam ederken, merak edilen karşılaşmalar, cazip oranları ve Can Tongo'nun özel analiziyle bu içerikte yer alıyor. İddaa kuponunuzu hazırlamadan önce Can Tongo'nun yorumlarına mutlaka göz atın.

Antwerp-Sint-Truiden 1 1.56

Antwerp son dönemde yatırımlarla ve tecrübeli oyuncuları gençlerle harmanlayarak yükselen bir ivme yakaladı. Son maçında deplasmanda Oostende önünde de kazandılar. Sint-Truiden’in bu maçta puan alması zor.

Gent-Oostende İY 1 1.59

Gent açısından geride kalan 10 maça baktığımız zaman çok rahat bir şekilde kolay kolay kaybetmiyorlar diyebiliyoruz. Bu süreçte yalnızca 1 mağlubiyet aldılar ve o maçta bile 3 gol buldular. Oostende önünde ilk yarıdan kazanırlar.

Charleroi-Kortrijk İY 1.5 altı 1.36

Charleroi adına Leuven, Antwerp ve Gent maçları son derece olumsuzdu. Bu süreçte takım gol atma başarısı gösteremedi ve kalesinde 6 gol gördü. Kortrijk bu maçta sürprize imza atabilir. Yine de dengeli bir ilk yarı en güvenilir seçim.

Nottingham-Barnsley Ev 1.5 üstü 1.73

Nottingham son 3 maçını da kazanarak son derece olumlu bir hava yakalamış durumda. Barnsley cephesinde son dönemde olumsuz sonuçlar görüyoruz. Nottingham en az 2 gol bulur.

Birmingham-P’Boro Ev 1.5 üstü 1.80

Birmingham, Fulham deplasmanında 6-2 gibi net bir skorla mağlup olmuştu. Bu maçın ardından reaksiyon beklediğim ekip Barnsley önünde kazanmasını bildi. P’Boro açık oynayan bir yapı. Ev sahibinden en az 2 gol bekliyorum.

QPR-Swansea İY 0.5 üstü 1.33

İki takımın kadrolarını ve form durumlarını kıyasladığımız zaman çok ciddi bir fark söz konusu. QPR bu yıl en azından play-off potasında ligi noktalama arzusunda. Favorim ev sahibi olsa da ilk yarı golüne daha çok güveniyorum.

Eupen-St.Liege 04246 – Gol Var 1.45

Hafta içi seansında gol anlamında bizleri memnun etmesini beklediğim müsabakada Eupen, St.Liege’i konuk edecek. Her iki takımın da son maçlarına bakınca formsuz oldukları çok açık. Tarafların karşılıklı goller bulması çok olası.

Anderlecht-Ce.Brugge 3.5 altı 1.36

Kolay kolay kaybetmeyen iki takım kozlarını 24. hafta müsabakasında paylaşacak. Anderlecht iç saha avantajıyla favori gösteriliyor. Zirve takibini sürdürürler.

Zulte-Leuven ÇŞ 1-0 1.34

Zulte Waregem bu yıl hayal kırıklığı yarattı. Beklentinin son derece gerisinde kalan ekip Leuven’i mağlup edip çıkış peşinde. Deplasman turnesinde olan Leuven’in bu maçta kazanmasını beklemiyorum.

Seraing-Beerschot İY 0.5 üstü 1.26

Uzun mağlubiyet serileri yaşayan iki takımın maçında ev sahibi Seraing 7 maçtır kaybediyor. Beerschot ise 8 maçlık mağlubiyet serisini geçen hafta noktaladı. Bu maçta kalesini gole kapama noktasında zorlanan takımların maçında İY 0.5 üst diyorum.

West Brom-Preston 1 1.51

West Brom, P’Boro önünde Diangana ve Grant gibi iki hücumcusundan gol katkısı almıştı. Preston rakibinin seviyesinin çok altında. Bu maçta iç saha avantajına da sahip olan West Brom kazanır.

Lecce-Vincenza Ev 1.5 üstü 1.40

İtalya Serie B’nin erteleme maçında Lecce ve Vincenza karşı karşıya geliyorlar. Lecce hedefi gelecek sezon Serie A olarak belirledi. Vincenza önünde en az 2 gol bulurlar.