Liglerde heyecan sürerken İddaa oynayanlara rehberlik edecek yorumları Can Tongo hazırladı. İşte Can Tongo'nun 25-26-27 Aralık Fanatik İddaa tahminleri:

Kasımpaşa-Altay Gol Var 1.56

Kasımpaşa bu sezon belki de uzun zamandır en kötü sezonunu geçiriyor. Ekim ayından bu yana ligde kazanamıyorlar. Altay ise bir başka formsuz ekip. İki takım da kalesini gole kapamasını başaramıyor. Gol Var mantıklı.

Giresun-Hatay Gol Var 1.72

Giresun, Başakşehir önünde 3-1 mağlup olsa da kadro kalitesine göre oynanan oyun son derece takdir edilesi. Hakan Keleş hocayı kutluyorum. Hatay forumsuz gözükse de uzun periyotta çıkışa geçecektir. Güzel maç izleriz, goller damga vurur.

Galatasaray -Antalya 1 1.48

Galatasaray, Adana Demir önünde şok bir skor aldı ve Yunus Akgün’ün 2 golüne engel olamadı. Antalya, Nuri Şahin yönetiminde dengeli gözüküyor. Buna rağmen iç sahada Galatasaray diyorum.

Trabzon-Başakşehir Gol Var 1.68

Türkiye Süper Ligi’nde haftanın maçında uzak ara lider Trabzon, Emre Belözoğlu ile hiç kaybetmeyen Başakşehir’i ağırlayacak. Karşılıklı goller bekliyorum.

Liverpool-Leeds İY 1 1.36

Öncelikle Jurgen Klopp’u kutluyorum. Hangi oyuncuyu tercih ederse etsin takım net bir oyun karakterine sahip. Son maçta rotasyon yapan Liverpool, as kadrosuyla ilk yarıdan Leeds karşısında oyunu domine eder.

Norwich-Arsenal 2 1.37

Norwich bu sezon ligin en kuvvetli düşme adaylarından. Arsenal, Aubameyang’ı kadro dışı bıraktıktan sonra net bir çıkış yakaladı. Martin Odegaard çok formda ve onun oyunu takımı rahatlatıyor. Arsenal yanıltmaz.

Tottenham-C.Palace Ev 1.5 üstü 1.69

Antonio Conte ile rakipleri harika analiz eden Tottenham, Liverpool karşısında puanı almayı başarmıştı. Bu maçta iç sahada Tottenham favori. En az 2 gol bulacakları düşüncesindeyim.

Man.City-Leicester üst 1.39

Manchester City güncel formları baz aldığımızda en formda futbol kulübü konumunda. Gerçekten kusursuz oynuyorlar. Leicester’ı bu sezon beğenmiyorum. 2.5 olan gol barajı aşılır.

Fenerbahçe -Y.Malatya 3.5 altı 1.39

Fenerbahçe son maçında 9 kişi kalan Karagümrük savunmasını aşamadı ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Topa hakim olan bir Fenerbahçe bekliyorum. Buna rağmen bu maçta 4 gol çıkması oldukça güç.

A.Villa-Chelsea İY 1.5 altı 1.31

Aston Villa, Steven Gerrard ile beraber hedef maçlarda sonucu alabilen bir ekip. Chelsea adına eksikler son dönemde puan kayıplarına sebep oldu. İlk yarı kontrollü bir maç izleriz.

Konya- Beşiktaş İY 0.5 üstü 1.29

Konya, İlhan Palut yönetiminde harika bir sezon geçiriyor. Bu maçta Ahmet Çalık ve Serdar Gürler kart cezalısı. Beşiktaş topa sahip olacaktır. İlk yarı erken gol çıkması çok olası. Taraf bahsinden kaçın.

Newcastle-Man.Utd 2 1.40

Newcastle, Eddie Howe ile beklediğim çıkışı sağlayamadı. Devre arası transfer döneminde hareketli olacakları kanaatindeyim. Manchester United ilk 4 sıra adına bu maçı kazanacaktır.