24Erzincanspor-Hacattepespor maç sonucu: 2-0

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden 24 Erzincanspor, ligin 7. haftasında evinde Hacattepespor'u 2-0 mağlup etti. Müstakil Atletizm Pisti Sahası'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere sonlandı. Maçın ikinci yarısına atak başlayan 24 Erzincanspor 58. dakikada penaltıdan Samed Karakoç’un ayağından golü bularak 1- 0 öne geçti.
Maçta baskısını sürdüren 24 Erzincanspor 90. dakikada Mustafa Ethem Erboğa’nın kapanış golüyle sahadan 2- 0 galip ayrıldı. 24 Erzincanspor aldığı galibiyetle puanını 16’a çıkardı.