24Erzincanspor - Amedspor maç sonucu: 1-1

Erzincan Müstakil Atletizm sahasında oynanan ve Ferhan Kestanlıoğlu’nun yönettiği mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi. Maçın ikinci yarısında Amedspor 75. dakikada serbest vuruşta iyi yükselen Emrah Taysı’nın attığı golle 1-0 öne geçti. Gol sonrası ataklarını artıran 24Erzincanspor 90. dakikada Hakan Demir ile bulduğu gol ile skoru 1- 1’lik eşitliğe getirdi.

Maçın 90 dakikası 1-1’lik skorla sona erdi.

Aldığı beraberlikle puanını 37’e çıkaran 24Erzincanspor 3 Şubat Çarşamba günü deplasmanda Kahramanmaraş spora konuk olacak.