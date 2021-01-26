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24Erzincanspor - Amedspor maç sonucu: 1-1

Misli.com TFF 2. Lig Beyaz grup ikinci devre ilk maçında 24Erzincanspor, evinde ağırladığı Amedsporla 1-1 berabere kaldı.

26 Ocak 2021, Salı 17:49 Son Güncelleme:
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24Erzincanspor - Amedspor maç sonucu: 1-1

Erzincan Müstakil Atletizm sahasında oynanan ve Ferhan Kestanlıoğlu’nun yönettiği mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.

Maçın ikinci yarısında Amedspor 75. dakikada serbest vuruşta iyi yükselen Emrah Taysı’nın attığı golle 1-0 öne geçti.

Gol sonrası ataklarını artıran 24Erzincanspor 90. dakikada Hakan Demir ile bulduğu gol ile skoru 1- 1’lik eşitliğe getirdi.

Maçın 90 dakikası 1-1’lik skorla sona erdi.

Aldığı beraberlikle puanını 37’e çıkaran 24Erzincanspor 3 Şubat Çarşamba günü deplasmanda Kahramanmaraş spora konuk olacak.

İHA

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