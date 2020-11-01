240 günlük hasret bitiyor

Koronavirüsün Türkiye’yi de etkilemesi sonrasında Süper Lig’de geçen sezonun takvimi ve kuralları neredeyse baştan aşağıya değişmişti. Vodafone Park’taki son seyircili maçını 6 Mart’ta Ankaragücü karşısında oynayan Kara Kartal, sonrasında Galatasaray deplasmanına gitmiş ve ardından lig, pandemi tedbirleri sebebiyle tatil edilmişti. Haziran ayında tekrar oynanmaya başlayan maçlar, seyircisiz olarak yapılmıştı. Bir süre böyle ilerlenmesi sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu, localara yüzde 50 kontenjanla taraftar alınabileceğini açıklamıştı. Bu gelişme sonrasında Siyah- Beyazlılar, bu akşamki Yeni Malatyaspor karşılaşmasıyla tam 240 gün sonra seyircisiyle buluşacak.

Tüm biletler tükendi

Hafta ortasında 550 TL ile bin 450 TL arasında satışa sunulan toplamda 147 loca ve 1903 tribünün toplam 3 bin 300 kapasitesinin yarısı kadar bilet, kısa süre içerisinde tükendi. Bugünkü mücadelede tribünlerde bin 650 Beşiktaşlı taraftar, uzun süre sonra Dolmabahçe’de takımlarına destek verecek.