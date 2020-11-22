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24 Yaş Altı Avrupa Modern Pentatlon'da Milli Takımdan bronz

Buğra Ünal, Dora Nusretoğlu ve Arda Selçuk’un oluşturduğu Türkiye Erkek Milli Takımı, 24 Yaş Altı Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası’nı üçüncülükle tamamladı.

22 Kasım 2020, Pazar 10:30 Son Güncelleme:
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24 Yaş Altı Avrupa Modern Pentatlon'da Milli Takımdan bronz

24 Yaş Altı Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası’nda Türkiye Erkek Milli Takımı üçüncü oldu. Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Polonya’nın Drzonkow kentinde düzenlenen şampiyonada erkekler finali gerçekleştirildi. Buğra Ünal, Dora Nusretoğlu ve Arda Selçuk’un oluşturduğu Modern Pentatlon Erkek Milli Takımı, üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Yarışmayı bireysel erkekler kategorisinde Buğra Ünal 9’uncu, Dora Nusretoğlu 11’inci, Arda Selçuk 12’nci, Yunus Çalışkan ise 14’üncü sırada tamamladı.

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