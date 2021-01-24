Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 684 olduğunu belirten Bakan Koca, 140 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 28.497.084 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 25.073 olduğu kaydedildi.

Vaka sayısı ise 5.277 olarak açıklandı



