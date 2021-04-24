24 Nisan koronavirüs tablosu... Koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Güncel koronavirüs vakaları
Son dakika koronavirüs vaka ve vefat sayısı araştırılıyor. Türkiye'de son 24 saatte 281.183 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 40.596 kişinin testi pozitif çıktı, 339 kişi hayatını kaybetti. 52.297 kişinin koronavirüs tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4.022.408’e yükseldi. İşte son dakika koronavirüs gelişmeleri.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin 24 Nisan koronavirüs tablosunu açıkladı. Son dakika verilerine göre yapılan 281.183 testle birlikte toplam test sayısı 45.623.978'e ulaştı. Son 24 saatte semptom gösteren 2.905 hastayla birlikte 40.596 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 4.591.416’ye çıktı. Can kaybı da 339 artarak 38.011’e yükseldi.
Verilere göre 52.297 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 4.022.408’e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 2.9, ağır hasta sayısı da 3.511 oldu.