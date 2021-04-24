Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin 24 Nisan koronavirüs tablosunu açıkladı. Son dakika verilerine göre yapılan 281.183 testle birlikte toplam test sayısı 45.623.978'e ulaştı. Son 24 saatte semptom gösteren 2.905 hastayla birlikte 40.596 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 4.591.416’ye çıktı. Can kaybı da 339 artarak 38.011’e yükseldi.

Verilere göre 52.297 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 4.022.408’e ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 2.9, ağır hasta sayısı da 3.511 oldu.