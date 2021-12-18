24 madalya kazanan milliler yurda döndü

Milli Takımını İstanbul Sabiha Gökçen havalimanında Federasyon Başkanı Birol Aydın, federasyon yetkilileri ve sporcuların aileler karşıladı.

VİRTÜS Dünya Yüzme Şampiyonasında 24 madalya kazanan Para Yüzme milli takımını hava limanında karşılayan Federasyon Başkanı Birol Aydın, “Özel Sporcularımız Fransa’da tarih yazıyor, 13-17 Aralık 2021 tarihlerinde yapılan 2021 VİRTÜS Dünya Yüzme Şampiyonasında özel sporcularımız 3 altın, 6 gümüş ve 15 bronz madalya ile toplamda 24 madalya kazanarak Özel Sporcular Yüzme Branşı tarihinde bir ilki başardılar. Tüm Dünyayı etkisi altın alan Covid-19 Salgınında zor şartlarda hazırlıklarımızı sürdürdük, havuzlar kapandı sporcularımız kara antrenmanları ile çalışmalarına devam etti, Gençlik ve Spor Bakanlığımız zor şartlara rağmen havuzları özel sporcularımız için açık tuttu. VİRTÜS Dünya Şampiyonasına hazırlanan özel sporcularımız; federasyonumuz, gençlik ve spor bakanlığımız, ailelerimiz, antrenörlerimiz , teknik kurul üyelerimiz, psikolog ve sosyologlarımızın desteği ile iyi bir hazırlık dönemi yaşadılar. Dünya şampiyonasında almış olduğumuz 24 madalya ile tüm sıkıntılarımızı geride bıraktık” dedi.

“Hedefimiz 2024 Paris Paralimpik Oyunlarında madalya kazanmak”

Başkan Birol Aydın, “Paralimpik branşlarımız olan atletizm, masa tenisi ve yüzme branşlarında hedefimiz 2024 Paris Paralimpik Oyunlarına katılmak ve bir ilki başararak madalyalar kazanmaktır. Federasyonumuzun tüm kurullarının hedefi budur. Bu hedef doğrultusunda gece- gündüz çalışmaya, koşturmaya devam edeceğiz” dedi.





Millilerin aldığı dereceler ve başarıları şöyle:

Deniz Şevin Şentuna k 800m serbest 12:15.50 1.inci

Ali Şirolu e 800m serbest 10:03.25 2.inci





Doruk Davran e 200m ferdi karışık 2:33.31 2.inci

Mert Aslan e 100m sırtüstü 1:09.88 3.üncü

Seçil Açıkgöz k 200m ferdi karışık 3:01.59 3. Üncü

Ahmet Mintaz e 4x50m serbest bayrak 1:54.58 3. Üncü

Doruk Davran e 4x50m serbest bayrak 1:54.58 3. Üncü





Hikmet Cem Sezgin e 4x50m serbest bayrak 1:54.58 3. Üncü

Mert Aslan e 4x50m serbest bayrak 1:54.58 3. Üncü

Deniz Şevin Şentuna k 100m kurbağalama 1:45.31 2. İnci

Ali Şirolu e 400m ferdi karışık 5:38.00 2. İnci

Hikmet Cem Sezgin e 400m serbest 4:46.37 3. Üncü

Seçil Açıkgöz k 50m sırtüstü 38.14 3. Üncü





Ali Şirolu e 4x100m serbest bayrak 4:21.58 3. Üncü

Doruk Davran e 4x100m serbest bayrak 4:21.58 3. Üncü

Hikmet Cem Sezgin e 4x100m serbest bayrak 4:21.58 3. Üncü

Mert Aslan e 4x100m serbest bayrak 4:21.58 3. Üncü

Deniz Şevin Şentuna k 200m sırtüstü 3:13.86 1. İnci

Hikmet Cem Sezgin e 200m serbest 2:13.69 3. Üncü

Mert Aslan e 200m sırtüstü 2:31.62 3. Üncü





Ahmet Mintaz e 4x50m karışık bayrak 2:13.45 3. Üncü

Doruk Davran e 4x50m karışık bayrak 2:13.45 3. Üncü

Hikmet Cem Sezgin e 4x50m karışık bayrak 2:13.45 3. Üncü

Mert Aslan e 4x50m karışık bayrak 2:13.45 3. Üncü





Deniz Şevin Şentuna k mixed 4x100 serbest bayrak 4:40.89 3. Üncü

Seçil Açıkgöz k mixed 4x100 serbest bayrak 4:40.89 3. Üncü

Ahmet Mintaz e mixed 4x100 serbest bayrak 4:40.89 3. Üncü

Doruk Davran e mixed 4x100 serbest bayrak 4:40.89 3. Üncü

Deniz Şevin şentuna k 200m kurbağalama 3:49.44 1. İnci

Ali Şirolu e 4x200m serbest bayrak 9:06.17 2. İnci





Doruk Davran e 4x200m serbest bayrak 9:06.17 2. İnci

Hikmet Cem Sezgin e 4x200m serbest bayrak 9:06.17 2. İnci

Mert Aslan e 4x200m serbest bayrak 9:06.17 2. İnci

Doruk Davran e 100m kelebek 1:05.14 3. Üncü

Seçil Açıkgöz k 100m kelebek 1:23.05 3. Üncü





Seçil Açıkgöz k 200m kelebek 3:16.56 2. İnci

Ali Şirolu e 200m kelebek 2:31.24 3. Üncü

Seçil Açıkgöz k 50m kurbağalama 43.29 3. Üncü

Ahmet Mintaz e 4x100m karışık bayrak 4:50.36 3. Üncü

Doruk Davran e 4x100m karışık bayrak 4:50.36 3. Üncü

Hikmet Cem Sezgin e 4x100m karışık bayrak 4:50.36 3. Üncü

Mert Aslan e 4x100m karışık bayrak 4:50.36 3. Üncü

İSTANBUL (İHA)