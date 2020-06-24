Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 24 haziran'da açıklanan corona virüsü (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bugünkü vaka sayısının 1.492 olduğunu belirten Bakan Koca, 24 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 3.083.121 test yapıldı. Toplam vaka sayısının 191.657 olduğu ifade edilirken toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 5.025 olduğu kaydedildi.

Bakan Koca yaptığı basın toplantısında şu ifadeleri kullandı

"Tedbire daha az ihtiyaç duyulacak dönemi, şimdi uyguladığımız tedbirlerle hazırlıyoruz. Ortamda bir kişi bile maske takmıyorsa bu sıkıntılı bir durumdur, maske kullanmamak kişisel hukukun ihlalidir. Ortak alanlarda herkesi bu kurala uymaya davet edelim. Tedbirlere uymak, yolu kısaltacaktır. Yaz ayları konusunda ikinci bir uyarımız var; virüsün yayılma hızında azalma olmadı"

Bakan Fahrettin Koca sosyal medya hesabından ise şu ifadeleri kullandı

"Vaka sayımızda bir dalgalanma var. Önceki günlere kıyasla test sayımız 10.000 fazla olsa da, sonuç hepimizi riskin büyümesine karşı uyarıyor. Artışın sebebi, yazla birlikte, tedbirlerin esnetilmesi. Bu yaz tedbir dışında ikinci bir seçeneğimiz yok."















