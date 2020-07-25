TFF 3. Lig 1. Grup Play-Off finalinde, yarı finalde Artvin Hopaspor’u geçen Anagold 24 Erzincanspor ile Bucaspor’u deviren 68 Aksaray Belediyespor kozlarını paylaştı. Erzincan, ilk devrede üstün olan taraftı. Kırmızı-Siyahlılar, 14. dakikada Hasan’ın içeri çevirdiği topta Ethem’in golüyle öne geçti: 1-0.

Siyah-Beyazlılar ise ilk devredeki tek tehlikeli atağında 36’da Ömer ile fırsatı değerlendiremedi. Oyunu rölantiye alan Erzincan, üretken olamasa da rakibine şans tanımadı ve 80’de şampiyonluk kupasının bir ucunu tuttu. Sonradan oyuna giren Uğurcan Bekçi, farkı 2’ye çıkardı: 2-0.

Sürprize izin vermediler

Aksaray’da kullanılan kornerde iyi yükselen Fuat Yaman, 90+2’de takımına ümit verdi: 2-1. Ancak kalan süre geri dönüş için yeterli olmadı. Erzincan bir sürprize izin vermeyerek bu sonucun ardından Play-Off’ta mutlu sona ulaştı.

Kırmızı-Siyahlılar, gelecek sezondan itibaren TFF 2. Lig’de mücadele etmeye hak kazandı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş’in de izlediği karşılaşmanın ardından kupa töreni gerçekleştirildi.

Stat: Gloria Sports Arena

Hakemler: Burak Şeker, Orkun Aktaş, Mehmet Emin Tuğral

Anagold 24Erzincanspor: Ersel Çetinkaya, Abdurrahman Canlı, Yusuf Orhan, Kerem Aktürkoğlu, Erdi Kasapoğlu, Hüseyin Erol, Hasan Kaya (Dk. 61 Uğurcan Bekçi), Talip Pazarlı, Tugay Kırcalı, Muhammed Demirci (Dk. 78 Ayhan Gürbüz), Ethem Erboğa (Dk. 62 Burak Aydın)

68 Aksaray Belediyespor: Gökhan Köstereli, Serhat Velioğlu (Dk. 85 Mustafa Apardı), Fuat Yaman, Ömer Çiçek, Enes Soy (Dk. 38 Hakan Aydın), İlyas Ekiz, Enes Etlik (Dk. 38 Berkay Can), Emre Karadağ, Burak Karapınar, Serkan Gürses (Dk. 46 Recep Metin), Furkan Yıldırım (Dk. 60 Taha Şahin)

Goller: Dk. 14 Ethem Erboğa, Dk. 80 Uğurcan Bekçi (Anagold 24 Erzincanspor), Dk. 90+3 Fuat Yaman (68 Aksaray Belediyespor)

Sarı kartlar: Dk. 66 Ömer Çiçek, Dk. 73 Fuat Yaman (68 Aksaray Belediyespor), Dk. 68 Burak Aydın (Anagold 24Erzincanspor)