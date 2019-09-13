24 Erzincanspor - Muş Menderesspor maç sonucu: 3-1

Ziraat Türkiye 2. Turu’nda 3. Lig 1. Grup ekiplerinden 24 Erzincanspor, sahasında Bölgesel Amatör Lig takımlarından Muş Menderesspor’u ağırladı.

Sezona iyi başlayamayan ve iki maçta sadece 1 puanı bulunan ev sahibi ekip, 21. dakikada Burak Aydın’ın kaydettiği gol ile 1-0 öne geçti.

İlk yarının son anlarında ise sahneye Halil Yılmaz çıktı. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, soyunma odasına gidilirken takımını rahatlatan golü kaydetti: 2-0.

Konuk ekip ise ikinci yarıda rakibini zorlamaya başladı. 50. dakikada Muş Menderesspor, Muhammed Faruk Çiçek’in sayısıyla farkı 1’e indirdi: 2-1.

89’da fişi çektiler

Kalan bölüm ise büyük bir çekişmeye sahneye oldu. 89’da ise Kırmızı-Siyahlı ekip beyaz noktaya gitti. Ancak 24 Erzincanspor, penaltı atışından Burak Aydın yararlanamasa da dönen topu tamamlayan Emre Turan, skoru ilan etti: 3-1.

Bu sonucun ardından ev sahibi ekip adını üst tura yazdırırken, Muş ise kupaya veda etti.