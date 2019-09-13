24 Erzincanspor - Muş Menderesspor maç sonucu: 3-1
Türkiye Kupası 2. Turu’nda 24 Erzincanspor, sahasında Muş Menderes Spor’u 3-1 ile geçti. Ev sahibi ekibin gollerini Burak Aydın, Halil Yılmaz ve Emre Turan kaydederken Muş’un tek sayısı ise Muhammed Faruk Çiçek’ten geldi.
Ziraat Türkiye 2. Turu’nda 3. Lig 1. Grup ekiplerinden 24 Erzincanspor, sahasında Bölgesel Amatör Lig takımlarından Muş Menderesspor’u ağırladı.
Sezona iyi başlayamayan ve iki maçta sadece 1 puanı bulunan ev sahibi ekip, 21. dakikada Burak Aydın’ın kaydettiği gol ile 1-0 öne geçti.
İlk yarının son anlarında ise sahneye Halil Yılmaz çıktı. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, soyunma odasına gidilirken takımını rahatlatan golü kaydetti: 2-0.
Konuk ekip ise ikinci yarıda rakibini zorlamaya başladı. 50. dakikada Muş Menderesspor, Muhammed Faruk Çiçek’in sayısıyla farkı 1’e indirdi: 2-1.
89’da fişi çektiler
Kalan bölüm ise büyük bir çekişmeye sahneye oldu. 89’da ise Kırmızı-Siyahlı ekip beyaz noktaya gitti. Ancak 24 Erzincanspor, penaltı atışından Burak Aydın yararlanamasa da dönen topu tamamlayan Emre Turan, skoru ilan etti: 3-1.
Bu sonucun ardından ev sahibi ekip adını üst tura yazdırırken, Muş ise kupaya veda etti.