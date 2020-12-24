Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Bugünkü vaka sayısının 3.218 olduğunu belirten Bakan Koca, 254 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca’nın paylaştığı verilere göre, toplamda 23.225.837 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 19.115 olduğu kaydedildi

Toplam vaka sayısı ise 18.102 olarak açıklandı

Bakan Koca, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Basın toplantısında Türkiye'de gerçekleşen Çin CoronaVac aşısı detayları açıklandı; Gönüllü Sayısı: 752 / Etkililik Oranı: %91.23

"Bir aksilik olmazsa pazarı pazartesiye bağlayan gece yola çıkıyor."

"Sağlık çalışanlarıyla birlikte ilk aşıyı olan kişilerden biri olacağım"

Sosyal medyadan ise Bakan Koca şu ifadeleri kullandı; Bugün tespit edilen 3.218 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısındaki düşüş devam ediyor. Aşının etkili olacağı müjdesini aldık. Şimdi aşılanıp etkisini görene kadar kendimizi daha iyi koruma zamanı. Güzel günlere tedbirle hazırlanalım.



