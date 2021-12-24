Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pazartesi akşamı Kabine Toplantısı'nın ardından döviz kurları ve finansal piyasalardaki dalgalanmaları önlemek amacıyla 'Döviz endeksli TL mevduat sistemi'ne geçildiğini duyurmasının ardından döviz kurundaki sert düşüş devam ediyor. Türk Lirası, değer kazanmaya devam ederken dolar - euro kurunun son durumu da vatandaşlar tarafından merak konusu. Son günlerde zirve yapan döviz kurları için rüzgar tersine dönerken 24 Aralık canlı dolar - euro kuru ne kadar? Dolar ne kadar, kaç lira? Euro ne kadar? sorularının yanıtları haberimizde.

24 Aralık canlı dolar kuru... Dolar ne kadar, kaç lira?

23 Aralık Perşembe günü 11,35 seviyelerinde kapatan dolar/TL 24 Aralık Cuma gününe 11,53 seviyelerinde başladı. Akşam saatlerinde 11'in altına inen dolar kuru, 10,65 seviyelerinde hareket ediyor.

24 Aralık canlı euro kuru... Euro ne kadar, kaç lira?

Euro fiyatlarında da düşüş sürüyor. Euro'nun alış fiyatı 12,14 olurken, satış fiyatı 12,32 seviyesinde işlem görüyor.

Merkez Bankası'nın 24 Aralık kur seviyesi

Alınan karar üzerine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), 'Kur Korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduatlar' için kullanılacak kurları dün açıklamaya başlamıştı. Merkez Bankası'na göre döviz kurlarından Euro alışta 13,2275 TL, satışta ise 13,2514 TL ve Dolar ise alışta 11,6738 TL ve satışta ise 11,6948 TL olarak açıklandı.

Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı nedir?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan basın açıklamasına göre; Birikimlerini mevduat olarak değerlendiren vatandaşların kurdakları oynaklık karşısında maüğdur olmaması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da açıkladığı gibi "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" ürünü devreye alındı. Kur Korulamlı TL Mevduatı hesapları gerçek kişilerce TL vadeli hesaplar üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak, yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak ve bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacak.

Kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası her gün saat 11:00'de USD döviz alış kuru yayınlayacak. Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacaktır

Hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadeler ile açılabilecek olup; minimum faiz oranı TCMB Politika Faiz Oranı olarak uygulanacak.