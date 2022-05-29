23 YIL SONRA PREMİER LİG'DELER! (ÖZET) Huddersfield-Nottingham Forest maç sonucu: 0-1
İngiltere Championship Play-Off finali nefes kesti, Huddersfield ile Nottingham Forest, Premier Lig bileti için kapıştı. Wembley'de oynanan zorlu maçı Levi Colwill'in kendi kalesine attığı golle Nottingham Forest 1-0 kazandı ve tam 23 yıl sonra Premier Lig'e yükseldi. 2 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunan Forest böylece İngiltere'nin en üst ligine geri döndü!
Tarihinde tam 2 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunan ancak 23 yıldır İngiltere'de Premier Lig'den uzak kalan Nottingham Forest efsanesi geri döndü...
İngiltere Championship Play-Off finalinde Wembley'de Huddersfield'la kozlarını paylaşan Nottingham 43. dakikada Levi Colwill'in kendi kalesine attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla normal sezonu 4. tamamlayan Nottingham Forest, 3. bitiren Huddersfield engelini geçerek Premier Lig biletini 1999'dan sonra kapmayı başardı.