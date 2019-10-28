23 Yaş Altı Judo Milli Takımı'nda Avrupa Şampiyonası için geri sayım

Rusya’nın İzhevsk kentinde 01-04 Kasım tarihleri arasında yapılacak 23 Yaş Altı Avrupa Judo Şampiyonası’nda Türkiye’yi 6 kadın ve 5 erkek judocu temsil edecek.

28 Ekim 2019, Pazartesi 20:00
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23 Yaş Altı Judo Milli Takımı'nda Avrupa Şampiyonası için geri sayım

23 Yaş Altı Avrupa Judo Şampiyonası hazırlıklarını yarın tamamlayacak milli takım kafilesi, organizasyon için geri sayıma başladı. Rusya’nın İzhevsk kentinde 01-04 Kasım tarihleri arasında yapılacak şampiyonada, Türkiye’yi 6 kadın ve 5 erkek judocu temsil edecek.

Şampiyonanın hazırlıklarını sürdüren milli takımı ziyaret eden Federasyon Asbaşkanı Murat Baytekin, milli judoculara başarılar diledi.

İstanbul’da teknik direktör Haldun Efemgil, antrenörler Salih Tufan Durmuş ve Dilek Çiğdem Bulut gözetiminde kamp yapan milli takımda yer alan judocular ve müsabaka programı şöyle:

1 Kasım Cuma:

Kadınlar: 48 kg: Tuğçe Beder, Melisa Çakmaklı, 57 kg: Şeyma Özerler

Erkekler: 60 kg: Salih Yıldız, 66 kg: Samet Kumtaş

2 Kasım Cumartesi

Kadınlar: 63 kg: Minel Akdeniz, 70 kg: Semanur Erdoğan

Erkekler: 73 kg: Halil Çimen, 81 kg: Muhammed Mustafa Koç

3 Kasım Pazar

Kadınlar: +78 kg: Kübranur Esir

Erkekler: 100 kg: Ömer Kemal Aydın

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