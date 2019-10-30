Türkiye Judo Milli Takımı, 23 Yaş Altı Avrupa Judo Şampiyonası için Rusya'nın İzhevsk kentine gitti. 01-04 Kasım tarihleri arasında yapılacak şampiyonada Türkiye'yi 6 kadın ve 5 erkek judocu temsil edecek.
Tatamide madalya mücadelesi yapacak Milli takımda yer alan judocular ve müsabaka günleri şöyle:
1 KASIM CUMA:
Kadınlar: 48 Kg: Tuğçe Beder, Melisa Çakmaklı, 57 Kg: Şeyma Özerler.
Erkekler: 60 Kg: Salih Yıldız, 66 Kg: Samet Kumtaş.
2 KASIM CUMARTESİ
Kadınlar: 63 Kg: Minel Akdeniz, 70 Kg: Semanur Erdoğan.
Erkekler: 73 Kg: Halil Çimen, 81 Kg: Muhammed Mustafa Koç.
3 KASIM PAZAR
Kadınlar: +78 Kg: Kübranur Esir.
Erkekler: 100 Kg: Ömer Kemal Aydın.