23 Yaş Altı Avrupa Judo Şampiyonası yarın başlıyor

Gençler Avrupa Judo Şampiyonası'na ev sahipliği yapan Hırvatistan'ın Porec kenti bu kez 9-10 Kasım tarihlerinde 23 Yaş Altı Avrupa Judo Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Türkiye bu şampiyonada 14 judocu ile temsil edilirken, 36 ülkeden 144'ü kadın, 208'i erkek olmak üzere toplam 352 sporcu kayıt yaptırdı.

Kadın ve Erkek Milli Takımları şu isimlerle tatamiye çıkacak:

Kadınlar:

48 kilo Hanife Özcan, 52 kilo Zeliha Cinci, 57 kilo Hasret Bozkurt ve Şeyma Özerler, 63 kilo Habibe Afyonlu, Ayten Yeksan, 78 kilo Semanur Erdoğan, +78 kilo Kübranur Esir.

Erkekler:

60 kilo Berat Bahadır, 73 kilo Halil Çimen, 81 kilo Ahmet Çuhadar, 90 kilo Yunus Kılıç ve Recep Çimen, 100 kilo Furkan Güner.

DHA