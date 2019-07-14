23 Yaş Altı Ampute Milli Takımı, İngiltere’de şampiyon

İngiltere Ampute Futbol Derneği tarafından Nantwich kasabasında gerçekleşen 23 Yaş Altı Uluslararası Ampute Futbol Turnuvası’nda milliler şampiyonluğa ulaştı.

Ay-yıldızlı ekibin yanı sıra İngiltere ve Polonya’nın katıldığı turnuvada milliler, dün yapılan müsabakalarda Polonya ile 2-2 berabere kalırken İngiltere’yi 8-1’lik skorla geçmişti.

Türkiye, bugünkü maçlarında ise İngiltere’yi 3-0’la geçerken Polonya ile golsüz berabere kaldı.

Gol averajı daha iyi olan milli takım, turnuvada birinciliğe ulaşırken Polonya ikinci, İngiltere ise üçüncü sırada yer aldı.