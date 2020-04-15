Kartal Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, pandemi nedeniyle evlerinden çıkamayan Kartallı çocuk ve gençlerin; Kartal Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Satranç Turnuvası heyecanını bu yıl da yaşayabilmeleri amacıyla online bir turnuva düzenliyor.

www.chesskid.com üzerinden yapılacak satranç turnuvası için sporcular, belirtilen linklerden kayıt yaptırarak isim, soyisim ve kimlik fotoğraflarını, yine belirtilen WhatsApp hattı üzerinden gönderebilecek.

7-8, 9-10,11-12 ve 13-18 yaş olmak üzere toplam 4 farklı kategoride yapılacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Online Satranç Turnuvası için her kategori 256 kontenjan ile sınırlı olup, toplam kontenjan ise 1024 kişidir. Son başvuru tarihinin 23 Nisan 2020 saat 20.00 olduğu ödüllü turnuva, 26 Nisan 2020 Pazar günü saat 12.00’da başlayacak.

Kayıt Linkleri ve WhatsApp İletişim Numaraları:

7-8 Yaş Kategorisi; 2013 ve 2012 Doğumlu Sporcular kayıt linki: https://www.chesskid.com/register/kid/group/LRQFGN

9-10 Yaş Kategorisi; 2011 ve 2010 Doğumlu Sporcular kayıt linki: https://www.chesskid.com/register/kid/group/N6QT3M

7-8 ve 9-10 yaş kategorileri için bilgilerin gönderileceği WhatsApp hattı: 0543 342 96 86

11-12 Yaş Kategorisi; 2009 ve 2008 Doğumlu Sporcular kayıt linki:

https://www.chesskid.com/register/kid/group/YBVULV

13-18 Yaş Kategorisi; 2007-2002 yılları dahil Doğumlu Sporcular kayıt linki: https://www.chesskid.com/register/kid/group/2N3CV9

11-12 ve 13-18 yaş kategorileri için bilgilerin gönderileceği WhatsApp hattı: 0546 955 27 81