23 milyon Lira kâr ettiler

Ligin 26 haftasını lider tamamlayan, Türkiye Kupası’nda adım adım hedefe yürüyen Trabzonspor, kasada da kazanıyor. Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, 1 Haziran 2019 ile 29 Şubat 2020 tarihleri arasındaki mali tabloya göre 23 milyon Lira kâr açıkladıklarını bildirdi. Geçen yılın aynı döneminde Karadeniz ekibi 63 milyon Lira zarardaydı. Doğan, Kovid-19 salgınının ise ekonomik olarak kulübü olumsuz etkileyeceğini ancak Trabzonspor’un bu döneme en hazırlıklı kulüpler arasında olduğunu söyledi.