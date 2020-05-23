Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yürürlüğe konularak günlük olarak belirli sayıda oluşturulan biletlerle çekilişine dahil olunabilen MPİ Süper Piyango’da 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü çekiliş sonuçları belli oldu. Her akşam düzenlenen çekilişle büyük ödül sahibini buluyor. MPİ'den yapılan son duyuruda ise büyük ödül miktarının değiştiği ve her gün 1 kişiye 500 bin TL, 50 kişiye bin TL ve 3 amorti ödülü dağıtılacağı açıklandı. Biletler sanal bayilerden alınabiliyor.

İŞTE 23 MAYIS SÜPER PİYANGO SONUÇLARI

500000 TL ikramiye kazanan numaralar

204051

1000 TL ikramiye kazanan numaralar

013963 037053 072367 074264 074382 141596

157783 170382 245302 260454 278207 296758

307391 308278 314695 314831 336667 358667

359371 374128 392685 424154 424259 472827

503730 511166 563876 567695 599348 602415

603910 606387 608978 644690 659097 699551

721364 729381 730253 739077 751604 766456

791037 842924 877441 898796 901600 921499

979751 990933

Son 1 rakamına göre 3 TL ikramiye kazanan numaralar

1 - 6 - 9

İşte Süper Piyango’nun detayları;

- Her gün 1 kişi 500 bin TL’lik büyük ikramiyeyi kazanacak

- Her gün 50 kişiye 1000 (bin) TL ikinci ikramiye kazanacak

- 3 TL’lik 3 tane amorti de olacak

- Günün kazananları her gece saat 22:15’te yapılacak olan çekililşe belirlenecek

- Biletler sanal olarak satılacak, fiziki bilet satılmayacak

- Çeyrek, yarım ve tam bilet uygulaması olmayacak

- Tek bilet modelinde satılacak olan biletlerin fiyatı 3 TL olacak

- Süper Piyango’da devir olmayacak, ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekiliş devam edecek

- Süper Piyango 6 top üzerinden çekiliş yapılacak

Süper Piyango nedir, nasıl oynanır?

Süper Piyango nedir sorusunun yanıtı; Milli Piyango İdaresi tarafından her gün çekilişi yapılan ve her gün bir kişiye 500 bin TL ikramiye veren ve 3 amorti kazandıran şans oyununa denir.

Süper Piyango nasıl oynanır sorusunun yanıtı ise; Milli Piyango İdaresi sanal bayi üzerinden bilet alınabiliyor. Bilet bedeli 3 TL olarak belirlenmiştir.