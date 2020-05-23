23 Mayıs Süper Piyango sonuçları belli oldu! Süper Piyango sonuçları açıklandı
Milli Piyango tarafından yeni olarak piyasaya sürülen Süper Piyango oyununa ilgi büyük. Coronavirüs tedbirleri kapsamında Milli Piyango İdaresi tarafından Süper Piyango şans oyunu sistemi getirildi. Çeyrek, yarım ve tam bilet ayrımı yapılmayan yeni piyango oyununda biletler 3 TL’den satılıyor. Kısa sürede vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Süper Piyango'da 23 Mayıs çekiliş sonuçları heyecanla bekleniyor. Türkiye’nin yasal şans oyunları sitesi www.misli.com ‘dan 3 TL’ye bilet alarak katılabileceğiniz Süper Piyango’da devir yapılmıyor. 23 Mayıs Süper Piyango sonuçları ve Süper Piyango'ya dair her şey haberimizde...
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yürürlüğe konularak günlük olarak belirli sayıda oluşturulan biletlerle çekilişine dahil olunabilen MPİ Süper Piyango’da 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü çekiliş sonuçları belli oldu. Her akşam düzenlenen çekilişle büyük ödül sahibini buluyor. MPİ'den yapılan son duyuruda ise büyük ödül miktarının değiştiği ve her gün 1 kişiye 500 bin TL, 50 kişiye bin TL ve 3 amorti ödülü dağıtılacağı açıklandı. Biletler sanal bayilerden alınabiliyor.
İŞTE 23 MAYIS SÜPER PİYANGO SONUÇLARI
500000 TL ikramiye kazanan numaralar
204051
1000 TL ikramiye kazanan numaralar
013963 037053 072367 074264 074382 141596
157783 170382 245302 260454 278207 296758
307391 308278 314695 314831 336667 358667
359371 374128 392685 424154 424259 472827
503730 511166 563876 567695 599348 602415
603910 606387 608978 644690 659097 699551
721364 729381 730253 739077 751604 766456
791037 842924 877441 898796 901600 921499
979751 990933
Son 1 rakamına göre 3 TL ikramiye kazanan numaralar
1 - 6 - 9
SÜPER PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
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İşte Süper Piyango’nun detayları;
- Her gün 1 kişi 500 bin TL’lik büyük ikramiyeyi kazanacak
- Her gün 50 kişiye 1000 (bin) TL ikinci ikramiye kazanacak
- 3 TL’lik 3 tane amorti de olacak
- Günün kazananları her gece saat 22:15’te yapılacak olan çekililşe belirlenecek
- Biletler sanal olarak satılacak, fiziki bilet satılmayacak
- Çeyrek, yarım ve tam bilet uygulaması olmayacak
- Tek bilet modelinde satılacak olan biletlerin fiyatı 3 TL olacak
- Süper Piyango’da devir olmayacak, ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekiliş devam edecek
- Süper Piyango 6 top üzerinden çekiliş yapılacak
Süper Piyango nedir, nasıl oynanır?
Süper Piyango nedir sorusunun yanıtı; Milli Piyango İdaresi tarafından her gün çekilişi yapılan ve her gün bir kişiye 500 bin TL ikramiye veren ve 3 amorti kazandıran şans oyununa denir.
Süper Piyango nasıl oynanır sorusunun yanıtı ise; Milli Piyango İdaresi sanal bayi üzerinden bilet alınabiliyor. Bilet bedeli 3 TL olarak belirlenmiştir.