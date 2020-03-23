Türkiye Bankalar Birliği (TBB), bankalara corona virüsü (Covid-19) salgını ile ortaya çıkan olağanüstü durum nedeniyle, "takdiri üyelere ait olmak üzere" yeni çalışma saatlerini belirledi. Kararda, yeni mesai saati 12.00 ile 17.00 arası olarak açıklandı. TBB'nin tavsiye kararının ardından altı banka gişe hizmet saatlerinde değişikliğe gitti.

Dileyen bankaların çalışma ve müşteri kabul saatlerini "esnek olarak" belirleyebilecekleri de belirtilen TBB kararında, banka müşterilerinin, "işlemlerinde dijital kanalları kullanmalarının salgınla mücadeleye çok önemli destek olacağı" da vurgulandı.

İşte çalışma saatlerini değiştiren bankalar!

Akbank, Garanti BBVA, Türk Ekonomi Bankası, Türkiye İş Bankası, QNB Finansbank ve Yapı Kredi Bankası, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında şubelerindeki gişelerden bugünden itibaren saat 12.00-17.00 arasında hizmet verileceğini duyurdu.