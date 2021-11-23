Şampiyonlar Ligi ile UEFA Avrupa Ligi'nde birbirinden önemli karşılaşmalar oynanacak. Fanatik İddaa'nın usta ismi Can Tongo, oynanacak karşılaşmaları sizler için değerlendirdi.

Barcelona-Benfica 1 1.53

Barcelona, teknik adamlık görevine eski futbolcusu Xavi’yi getirdi. Son Espanyol maçında oldukça genç bir kadro seçimiyle oynayan Barcelona, Espanyol karşısında altın değerinde bir galibiyete imza attı. Benfica karşısında da kazanırlar.

Young Boys-Atalanta Dep 1.5 üstü 1.55

Young Boys son derece takdir edilesi bir oluşum olsa da bu maçta rakipleri çıkışa geçen Atalanta olacak. Gruptan çıkmayı hedefleyen Gasperini’nin öğrencileri bu deplasmanda en az 2 gol bulacaktır.

A.Madrid-Milan 1 & 4.5 altı 1.67

Atletico Madrid son maçında Osasuna karşısında iyi oynasa da golü son anda bulup 3 puana kavuşmuştu. Milan ilk maçta oldukça hakeme sitemkardı. İtalyan ekibinin gruptan çıkma şansı oldukça düşük. Kontrollü Atletico galibiyeti bekliyorum.

Sporting-Dortmund Gol Var 1.51

Sporting son iki Şampiyonlar Ligi maçında da Beşiktaş karşısında elde ettiği 6 puanla hayat buldu. Dortmund kalesini gole kapamakta zorlanıyor. Gol Var mantıklı bir seçim.

Brondby-Lyon Dep 1.5 üstü 1.80

Brondby ilk 4 maç sonunda yalnızca 2 puan toplayabildi. Kadro kaliteleri bu seviyenin altında olduğunu söyleyebilirim. Lyon grubu lider tamamlamayı garantiledi. Buna rağmen Lyon’un bu maçta en az 2 gol bulmasını bekliyorum.

PSV-Sturm Graz üst 1.47

PSV Eindhoven, belki de Avrupa Ligi’nin en zor grubunda yer alıyor. Bu mata zayıf halka diyebileceğimiz Sturm Graz’ı konuk edecekler. Net favori oldukları kanaatindeyim. Gollü bir maç bekliyorum. 2.5 üst cazip.

Monaco-R.Sociedad İY 0.5 üstü 1.33

Taraf bahsini kestirmenin en zor olduğu maçlardan birinde Monaco, Sociedad’ı konuk edecek. Son derece kaliteli bir müsabaka bizleri bekliyor. Bu karşılaşmanın golle başlamasını bekliyorum.

E.Frankfurt-Antwerp 1 1.34

Fenerbahçe ’yi son derece yakından ilgilendiren maçta Frankfurt net favori konumunda. Antwerp grupta yalnızca 1 puan alabildi. Bu maçta da deplasmanda işleri zor. Tempolu Frankfurt kazanır.

Olympiakos-Fenerbahçe Gol Var 1.66

Olympiakos bu sezona harika başladı. Son Frankfurt mağlubiyeti onların işini zora soktu. Bu maçta son derece moralli bir Fenerbahçe’yle karşılaşacaklar. Seyir zevki güzel bir maç bekliyorum. KG Var ideal.

Lokomotiv-Lazio 2 1.81

Lokomotiv net bir şekilde grubun en zayıf halkası. Lazio hafta sonunda Juventus’a 2-0 kaybetti. Bu deplasmanda kazanıp bazı şeyleri telafi etmek isteyecektir. Topa hakim olan bir Lazio bekliyorum. Sarri’nin öğrencileri kazanırlar.

Galatasaray -Marsilya ÇŞ 1-0 1.33

Galatasaray son maçta Fenerbahçe karşısında istemediği bir sonuç aldı. Marsilya karşısında son derece arzulu bir Galatasaray bekliyorum. İç saha avantajıyla ve seyirci desteğiyle Galatasaray kaybetmeyecektir.

Rapid Wien-West Ham 2 1.56

Rapid Wien son maçında ligde Altach karşısında kazanmış olsa da, West Ham onlara göre çok daha kuvvetli bir ekip. Wolves mağlubiyetinin yaralarını bu maçla sararlar.