Liverpool-Newcastle ​üst ​1.45

Liverpool son iki maçından da beraberlikle ayrıldı. Sezonu ilk 4 sıra içerisinde bitirmek isteyen Jurgen Klopp’un öğrencileri, kendini güvenli bölgeye atabilen Newcastle’ı konuk edecek. Bu maçta 2.5 olan gol barajı aşılır.

Genoa-Spezia ​İY 0.5 üstü​ 1.37

Genoa açısından son 4 maçta elde edilen 2 puan keyifleri kaçırdı. Bu maçta Inter’den 1 puanı alan Spezia’yı konuk edecek. O maçın stratejisine göre çok kompakt savunma yapan Spezia daha açık oynar. İlk yarı en az 1 gol bekliyorum.

Parma-Crotone​ 1 ​1.63

Parma için bu sezon İtalya Serie A’da tutunmak artık çok daha zor. Son 2 maçında da öne geçmesine rağmen mağlup olan Parma’nın bu maç reaksiyon göstermesini bekliyorum. İçerde kazanırlar.

West Ham-Chelsea ​Gol Var​ 1.80

West Ham bu sezon İngiltere Premier Ligi’nde gösterdikleriyle çok büyük saygıyı hak ediyor. Newcastle önünde mağlup olsalar da Chelsea önünde kolay kolay pes etmezler. Chelsea bu maç sonrasında Real Madrid’e konuk olacak. Tercihim KG Var.

Antalya-Galatasaray ​2​ 1.52

Antalyaspor son dönemde kalesini gole kapamakta zorlanıyor. Ev sahibi, mutlak 3 puana ihtiyacı olan Galatasaray’la oynayacak. Fatih Terim’in öğrencileri bu maçta kazanırlar.

Beşiktaş-Kayseri​ 1 1.34

Beşiktaş, sakatlık sorunları yaşıyor. Aboubakar ve Cenk Tosun bu maçta forma giyemeyecekler. Son iki maçında da berabere kalan Beşiktaş kazanmak zorunda. Kayseri önünde iç sahada yanıltmazlar.

Sassuolo-Sampdoria​ Ev sahibi 1.5 üstü 1.70

Sassuolo oynadığı mükemmel futbolla adından epey söz ettirdi. De Zerbi yönetiminde Milan karşısında 1-0’dan geri dönüp maçı kazandılar. Raspadori oyuna girdikten sonra kendi adına sezonun en iyi maçını oynadı. İç sahada Sassuolo en az 2 gol bulur.

Sheffield-Brighton​ 2 ​1.63

Sheffield United gelecek sezon İngiltere Championship Ligi’nde mücadele edecek. Bu sezon peri masalını sürdüremediler. Brighton bu maçta güzel oyunuyla 3 puanı cebine koyar.

Benevento-Udinese​ Gol Var​ 1.63

Benevento ligde kalmak adına büyük mücadele ortaya koyuyor. Milan maçı öncesinde Udinese’den en az 1 puan almak isteyecektir. Udinese ise Cagliari maçının yaralarını sarması gerekiyor. Tercihim Gol Var.

Wolves-Burnley ​1 ​1.89

Wolverhampton kolay fikstüre girdi ve son iki maçını da kazandı. Nuno Esprito Santo, en azından sezonu daha iyi bir yerde bitirmek isteyecektir. Burnley çok formsuz. Bu maçta güzel oranıyla ev sahibine güveniyorum.

Fiorentina-Juventus​ İY 0.5 üstü​ 1.31

Fiorentina, Hellas Verona deplasmanında kazanarak çok önemli bir sonuca imza attı. Bu iki takımın önceki karşılaşmasında Fiorentina 3-0 kazanmıştı. Bu maçta ilk yarı golle başlar.

İnter-H.Verona​ üst​ 1.55

İnter, 9’da 9 yapmasının ardından 2 maçtır berabere kalıyor. Son maçta Spezia önünde son dakikalarda 2 golü de VAR’dan iptal edilmişti. Bu maçta iştahlı bir İnter bekliyorum. Gollü bir maç çok olası.

Cagliari-Roma​ Gol Var​ 1.49

Cagliari ligin son düzlüğünde çok önemli iki galibiyet alarak ligde kalma yarışında olacağını gösterdi. Bu maçta da üst düzey bir mücadele ortaya koyarlar. KG Var bahsi çok mantıklı.

Sevilla-Granada​ 1​ 1.39

Sevilla bu sezon ortaya koyduğu mücadeleyle Real, Atletico ve Barcelona’ya bir rakip olduğunu gösterdi. Uzun zamandır La Liga’nın zirve yarışı bu kadar güzel olmamıştı. Bu maçta Sevilla’nın hata yapmasını beklemiyorum.

Atalanta-Bologna​ 1 ​1.31

Atalanta ligde ikinci sırada noktalamak adına savaşıyor. Bergamo ekibi bu maçta Bologna’yı konuk edecek. Torino önünde golü bulduktan sonra iyi oynamadı. Atalanta’nın bu maçı kazanacağı kanaatindeyim.

Lyon-Lille ​ÇŞ 0-2​ 1.52

Fransa Ligue 1’de haftanın maçında zirveyi oldukça yakından ilgilendiren bir maç oynanacak. Ligin flaş ekibi Lille’in büyük maçları iyi oynadığını söyleyebilirim. Bu maçta da en az 1 puan alacaklarını düşünüyorum.

Torino-Napoli​ Gol Var​ 1.60

Torino zorlu fikstürünün son maçında Napoli’yi konuk edecek. Seyir zevki açısından güzel bir maç bekliyorum. Her iki takımın da skora katkı vermesini bekliyorum.

Lazio-Milan ​İY 0.5 üstü​ 1.31

Lazio son 4 maçını da kazanarak ilk 4 sıra için takibini sürdürdü. Milan ise Sassuolo önünde ikinci yarı hayal kırıklığı yaşattı. Bu maçta ilk yarı en az 1 gol bekliyorum.