22 yaşındaki sörfçüye yıldırım çarptı

Bu yıl düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyatları’na kota almak için ülkesinde antrenman yapan Diaz’ın vefat haberi büyük üzüntüye neden oldu. Olimpiyat kotası veren Dünya Sörf Oyunları'na hazırlanan Diaz'ın acı ölümüyle ilgili konuşan amcası Beto Diaz şunları söyledi: "Katherine, kız arkadaşına sarıldığı sırada bir anda gürültü koptu. Arkadaşı, yıldırımın etkisiyle bir tarafa fırladı. Sörf tahtasıyla birlikte bende geri fırladım. Ancak Katherine olay yerinde vefat etti." Katherine'nin cenazesi yoğun katılımla pazar günü gerçekleşti. Genç sörfçünün tabunun yanına sörf tahtası, üzerine de madalyası koyuldu.