Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 623 olduğunu belirtilirken, 78 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 32.436.998 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 28.138 olduğu kaydedildi.

Vaka sayısı ise 8.104 olarak açıklandı