Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 3128 olduğunu belirtilirken, 354 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 45.040.704 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 37.329 olduğu kaydedildi.

Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 54.791 olarak açıklandı