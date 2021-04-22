22 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! Koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Güncel koronavirüs vakaları
Son dakika haberi...Sağlık Bakanlığı, corona virüsünde yeni verileri açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 3128 coronavirüs hastası tespit edildiği, 354 kişinin de hayatını kaybettiği duyuruldu. Açıklanan verilere göre, Türkiye'deki toplam can kaybı ise 37.329 oldu. Son 24 saat toplam vaka sayısı ise 54.791 olarak açıklandı
Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 3128 olduğunu belirtilirken, 354 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 45.040.704 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 37.329 olduğu kaydedildi.
Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 54.791 olarak açıklandı