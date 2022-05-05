2,2 milyon TL ödül havuzlu 2022 PMPL Türkiye Bahar Sezonu tamamlandı

Türkiye’nin en başarılı PUBG Mobile espor takımlarının mücadele verdiği 2022 PUBG MOBILE Pro League (PMPL) Türkiye Bahar Sezonu finallerinde şampiyon fastPay Wildcats oldu.

Rekabet düzeyi olarak son yılların en kaliteli sezonu olarak gösterilen 2022 PMPL Türkiye Bahar Sezonu finalleri sona erdi. 30 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen finallerin sonunda şampiyon fastPay Wildcats oldu.

Birçok takımın şampiyonluk şansını son dakikaya kadar kovaladığı finallerde Beşiktaş Esports takımı Peace önderliğinde 26 kill ile galibiyet alarak PMPL rekoruna da imza attılar. Finallerin ilk gününde 11. sırada yer alan Kaos Next Rüya takımı finallerin son anına kadar liderlik savaşını sürdürdü.

Daha profesyonel ve rekabetçi bir lig yapısına bürünen 2022 PMPL Türkiye Bahar Sezonu'nda başarılı olan ilk 8 takım Türkiye’yi PMPL Avrupa Şampiyonası'na temsil etme hakkı kazandı.

Takımlar:

• fastPay Wildcats

• Kaos Next Rüya

• Beşiktaş Esports

• S2G Esports

• Getso Esports

• Fire Flux Esports

• Surreal Esports

• Regnum Cara Esports

Ülkemizden sekiz takımın katılacağı 2022 PMPL Avrupa Şampiyonası, 19-22 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek ve PUBG MOBILE Espor Türkiye kanallarından canlı olarak takip edilebilecek.

Tencent Türkiye Ülke Müdürü Aras Şenyüz, “2022 PUBG MOBILE Pro League (PMPL) Türkiye Bahar Sezonu finalleri son yıllarda izlenen en kaliteli rekabete ev sahipliği yaptı. Şimdi sıra 2022 PMPL Avrupa Şampiyonası’nda. Şampiyona biletini alan ve favoriler arasında gösterilen tüm takımları kutlarım. Tüm takımların bizi en iyi şekilde temsil edeceğinden yana şüphemiz yok. Türkiye espor arenasının her geçen gün biraz daha güçlendiğine şahit oluyoruz” dedi.

2022 PMPL Türkiye Bahar Sezonu Finalleri’nde geçen altı hafta boyunca 20 PUBG MOBILE espor takımı, PMPL Türkiye Bahar Sezonunda en iyi 16 takım arasına girip bu aşamaya katılabilmek için mücadele etti. Takımlar, 2,2 milyon TL (150 bin dolar) değerinde devasa bir ödül havuzuna da erişti.



