Milli Piyango tarafından yeni olarak piyasaya sürülen Süper Piyango oyununa ilgi büyük. Coronavirüs tedbirleri kapsamında Milli Piyango İdaresi tarafından Süper Piyango şans oyunu sistemi getirildi. Çeyrek, yarım ve tam bilet ayrımı yapılmayan yeni piyango oyununda biletler 3 TL’den satılıyor. Kısa sürede vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Süper Piyango'da 22 Mayıs çekiliş sonuçlarını heyecanla bekleniyor. Türkiye’nin yasal şans oyunları sitesi www.misli.com ‘dan 3 TL’ye bilet alarak katılabileceğiniz Süper Piyango’da devir yapılmıyor. Peki, 22 Mayıs Süper Piyango çekiliş sonuçları saat kaçta belli olacak? Süper Piyango çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Piyango nasıl oynanır? Detaylar haberimizde.

22 MAYIS SÜPER PİYANGO SONUÇLARI

500000 TL ikramiye kazanan numaralar

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Son 1 rakamına göre 3 TL ikramiye kazanan numaralar

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Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yürürlüğe konularak günlük olarak belirli sayıda oluşturulan biletlerle çekilişine dahil olunabilen MPİ Süper Piyango’da 22 Mayıs 2020 Cuma günü çekilişi ve günün şanslı numaraları heyecanla bekleniyor. Her akşam düzenlenen çekilişle büyük ödül sahibini buluyor. MPİ'den yapılan son duyuruda ise büyük ödül miktarının değiştiği ve her gün 1 kişiye 500 bin TL ve 3 amorti ödülü dağıtılacağı açıklandı. Biletler sanal bayilerden alınabiliyor.

SÜPER PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

SÜPER PİYANGO BİLETİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN

İşte Süper Piyango’nun detayları;

- Her gün 1 kişi 500 bin TL’lik büyük ikramiyeyi kazanacak

- 3 TL’lik 3 amorti ödülü dağıtılacak.

- Günün kazananları her gece saat 22:15’te yapılacak olan çekilişe belirlenecek

- Biletler sanal olarak satılacak, fiziki bilet satılmayacak

- Çeyrek, yarım ve tam bilet uygulaması olmayacak

- Tek bilet modelinde satılacak olan biletlerin fiyatı 3 TL olacak

- Süper Piyango’da devir olmayacak, ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekiliş devam edecek

- Süper Piyango 6 top üzerinden çekiliş yapılacak

Süper Piyango nedir, nasıl oynanır?

Süper Piyango nedir sorusunun yanıtı; Milli Piyango İdaresi tarafından hergün çekilişi yapılan ve hergün bir kişiye 1 milyon TL ikramiye veren, ikinci ikramiye 100 bin TL olan ve 1 amorti kazandıran şans oyununa denir.

Süper Piyango nasıl oynanır sorusunun yanıtı ise; Milli Piyango İdaresi sanal bayi üzerinden bilet alınabiliyor. Bilet bedeli 3 TL olarak belirlenmiştir.



