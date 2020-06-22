22 Haziran Türkiye'de coronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsünde yeni verileri açıkladı. Bakan Koca, sosyal medyada yaptığı paylaşımda Türkiye'de son 24 saatte 1.212 coronavirüs vakası tespit edildiğini, 24 kişinin de hayatını kaybettiğini duyurdu. Koca'nın açıkladığı verilere göre, Türkiye'deki vaka sayısı 188.898 'e yükseldi, can kaybı ise 4.974 oldu.
Son dakika haberi... Türkiye’de ilk vakası 22 Haziran'da açıklanan corona virüsü (Covid-19) salgınında son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.Bugünkü vaka sayısının 1.212 olduğunu belirten Bakan Koca, 24 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Koca, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
İzmir'de 28, Kocaeli'de 20, Sakarya'da 3 vakamız yoğun bakımda. Toplam test sayımız 3 milyona yaklaştı. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni vaka sayımızın üstünde. Fakat mücadelemiz için aradaki fark yeterli değil. Vaka sayımızı tedbirlerle azaltmalıyız