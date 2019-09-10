22 günde 6 kritik maç

Galatasaray’ın 3 kulvardaki zorlu macerası, milli ara sonrası start alıyor... Sarı-Kırmızılı ekip 22 gün içerisinde tam 6 kritik mücadeleye çıkacak. Aslan ilk olarak 13 Eylül Cuma günü kendi sahasında Kasımpaşa’yı konuk edecek. Ardından hafta içerisinde Club Brugge ile Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk sınavına deplasmanda çıkacak. Dönüşte ligde Yeni Malatya’ya konuk olacak olan Galatasaray, bir sonraki hafta sezonun ilk derbisinde Fenerbahçe’yi Türk Telekom Stadı’nda ağırlayacak. Dev maçın sonrasında, Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında PSG, İstanbul’a gelerek Cim Bom’un karşısına çıkacak.

En büyük eksik Terim

Sıkışık ve zorlu fikstüre, 5 Ekim Cumartesi günü oynanacak Gençlerbirliği deplasmanıyla beraber kısa süreliğine de olsa ara verilecek. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise bu 6 karşılaşma arasındaki 4 Süper Lig maçında cezası nedeniyle kulübede olamayacak. UEFA’nın düzenlediği Şampiyonlar Ligi organizasyonunda ise Terim için herhangi bir sorun bulunmuyor.