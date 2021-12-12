Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan bir otelin golf sahalarında oynanan 22. Golf-Mad Pro-Am Turnuvası'nda, 27 ülkeden 42'si profesyonel 168 golfçü yarıştı. Üç gün süren turnuvada gross kategorisinde Alman Max Kramer 192 gross skorla birinci oldu. Kramer bununla birlikte 5 bin avroluk para ödülünün de sahibi oldu. İkinciliği Sırbistanlı Mihailo Dimitrijevic 212 gross skorla elde ederken, Bülent Altıntaş da 213 gross skorla turnuvayı üçüncü tamamladı.

Takımlarda Alman Max Kramer, Alexander Schwarz, Franz Schwarz ve Rosemarie Riederer'den oluşan Almanya takımı birinciliği elde etti. Gencer Özcan, Taylan Dönmez, Ercan Badem ve Monty Knees'ten oluşan Türkiye takımı ikinci, Jurgen Maurer, Dinu Pescariu, Florin Segarceanu ve Adolf Baclea'dan oluşan Avusturya takımı üçüncü oldu.

Deliğe en yakın vuruş ödülünü kadınlarda Rus Silvia Naishuller, erkeklerde İngiliz Steven White, en uzun vuruş ödülünü ise kadınlarda Rus Natalia Zarudnaya, erkeklerde Taylan Dönmez kazandı.

Turnuvaya dereceye girenler için ödül töreni ve gala düzenlendi. Törende ödüller, Akkanat Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Akkanat ile organizasyon sorumlusu ve Golf- Mad Türkiye Direktörü Bekir Kara tarafından takdim edildi. Dereceye girenlere ayrıca 1 haftalık konaklama ile uçak bileti verildi.