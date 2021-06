22-23-24 Haziran Fanatik İddaa tahminleri

İddaa oyuncularına rehberlik edecek yorumları Can Tongo hazırladı. Avrupa Şampiyonası tüm hızıyla devam ediyor. Dev karşılaşmaların cazip oranları ve Can Tongo'nun özel analiziyle bu içerikte yer alıyor. İddaa kuponunuzu hazırlamadan önce Can Tongo'nun Avrupa ligleriyle ilgili yorumlarına mutlaka göz atın.

Çekya-İngiltere: ​İY 0.5 üstü​ 1.36

Çekya bu turnuvanın beklentileri göz önünde bulundurduğumuz zaman büyük sürprizlerinden birisi oldu. Bu maçta farklı mağlup olsalar bile gruptan çıkacakları kanaatindeyim. Güzel maç olacaktır. İlk yarı golle başlar.

Hırvatistan-İskoçya​: Gol Var​ 1.69

Hırvatistan ilk iki maç sonunda istediğini elde edemedi. Bu maçta kazanırlarsa gruptan çıkmak adına büyük bir adım atmış olacaklar. İskoçlar, İngiltere beraberliğiyle çok morallendi. Taraf bahsi riskli, Gol Var ideal seçim.

Brasque-S.Correa: ​Gol Var​

Brasque, Brezilya Serie B’de ilk 4 maç sonunda 3 galibiyetle liderliğe oynuyor. Son maçta Vitoria önünde kaybettiler. Sampaio Correa ise sezon başında bir başka iyi gözüken ekiplerden. Tarafların skora katkı vermesini bekliyorum.

Confiança-Vila Nova​: 1​

Confiança sezonun açılış maçında 9 kişi kalan Cruzeiro karşısında kazandıktan sonra kazanamadı. Vila Nova maçı onlar adına fırsat. Gol yollarında etkisiz Vila Nova’yı yenerler.

Slovakya-İspanya: ​İY 2 ​1.47

Slovakya turnuvanın ilk maçında Polonya galibiyetiyle büyük bir sürprize imza atmıştı. Bu sefer kazanmak zorunda olan İspanya’yla karşılaşacak. Bu maçta Slovaklara şans vermiyorum. İspanya, Morata önderliğinde ilk yarıdan kazanacaktır.

İsveç-Polonya: ​İY 0.5 üstü ​1.37

İsveç açısından ilk iki maçta takımın en önemli oyuncularından Kulusevski oynamadı. Korona virüsünü atlatan oyuncu görev verildiği takdirde 11’de olacaktır. Polonya gruptan çıkmak adına kazanmak zorunda. Güzel maç golle başlar.

Lahti-HIFK​: Gol Var ​1.59

Lahti açısından Finlandiya Veikkausliiga iyi geçiyor. Son 4 maçta 10 puan topladılar. Gol yollarında da etkili olduklarını söyleyebilirim. HIFK ise KTP Kotka ve Honka maçlarında takılmadı. Bu maçta KG var mantıklı bir seçim.

Ilves-Inter Turku​: 2 ​1.94

Ilves sezon başında pozitif sonuçlarla ligin üst taraflarını zorluyordu. Son 3 maçta elde edilen 3 mağlubiyet onları 7. sıraya kadar düşürdü. Flaş ekip Inter Turku zorlanmaz.

Portekiz-Fransa​: 2 ​1.95

Portekiz, grubun bir başka devi Almanya önünde 4-2 kaybetti ve Gosens’in sol kanadına çare bulamamıştı. Fransa ise Macaristan karşısında çok bastırsa da beraberliğe razı oldu. Bu maçta ben Fransa’nın kazanıp lider çıkmasını bekliyorum.

Almanya-Macaristan: ​Ev 2.5 üstü​ 1.61

Almanya açısından Portekiz önündeki sınav son derece ümit vericiydi. Macaristan ise Fransa önünde büyük alkışı hak etti ve beraberliği cebine koydu. Bu maçta Macaristan’ın kolay teslim olmasını bekliyorum. Almanya en az 3 gol atar.

Honka-Haka: ​Gol Var​ 1.63

Honka geride kalan 9 maçta yalnızca 6 puan toplayabildi. Maç fazlasıyla 9. Sırada yer alıyorlar. Haka nispeten daha formda olsa da kalesini gole kapamakta zorlanıyor. Bu sezon 1 maç hariç her maçta gol yediler. Tercihim KG Var.

Oulu-Kups: ​2 ​1.29

Oulu ilk puanlarını son maçında KTP Kotka karşısında elde etti. Bu maçta rakipleri son 3 maçta 9 puan toplayan Kups olacak. Maç sonucu 2 tercihine güveniyorum.