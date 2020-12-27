21. yüzyılın en iyisi Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo, Globe Soccer Awards'da, '21. Yüzyılın (2001-2020) en iyi oyuncusu' seçildi. Real Madrid ise yüzyılın en iyi takımı ödülüne sahip oldu

Cristiano Ronaldo ödül hakkında, "Bu ödül bana ekstra motivasyon veriyor. Kendimi çok formda hissediyorum ve daha uzun yıllar futbol oynamaya hazırım" ifadelerini kullandı

Globe Soccer Awards kazananları:

21. yüzyılın en iyi takımı: Real Madrid

21. yüzyılın en iyi futbolcusu: Cristiano Ronaldo

21. yüzyılın en iyi teknik direktörü: Pep Guardiola















