21 Yaş Altı Hokey Milli Takımı beşinci oldu

Avusturya’da düzenlenen Avrupa Salon Hokey Şampiyonası’nda Türkiye, 3 galibiyet ve 2 yenilgi aldı.

16 Ocak 2019, Çarşamba 11:40
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21 Yaş Altı Hokey Milli Takımı beşinci oldu

21 Yaş Altı Erkek Hokey Milli Takımı, Avusturya’da düzenlenen Avrupa Salon Hokey Şampiyonası’nda beşincilik elde etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Türkiye, başkent Viyana’daki şampiyonanın grup maçlarında Rusya’yı 2-1 yenerken, İtalya ve Polonya’ya ise 3-2’lik skorlarla yenildi.

Bu sonuçların ardından play-out grubuna kalan Türkiye, Belarus ve Hırvatistan’ın rakibi oldu.

Ay-yıldızlılar, play-out grubunda Belarus’a 4-3, Hırvatistan’a da 9-3 üstünlük sağlayarak organizasyonu beşinci sırada tamamladı.

AA

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