Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 601 olduğunu belirtilirken, 77 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 32.318.182 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 28.060 olduğu kaydedildi.

Vaka sayısı ise 6.546 olarak açıklandı