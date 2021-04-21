Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 2932 olduğunu belirtilirken, 362 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 44.728.595 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 36.975 olduğu kaydedildi.

Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 61.967 olarak açıklandı



