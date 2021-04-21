21 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! Koronavirüs vaka ve vefat sayısı kaç oldu? Güncel koronavirüs vakaları
Son dakika haberi...Sağlık Bakanlığı, corona virüsünde yeni verileri açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 2932 coronavirüs hastası tespit edildiği, 362 kişinin de hayatını kaybettiği duyuruldu. Açıklanan verilere göre, Türkiye'deki toplam can kaybı ise 36.975 oldu. Son 24 saat toplam vaka sayısı ise 61.967 olarak açıklandı
Son dakika haberi...Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta açıklanan koronavirüs salgınında son durumu Sağlık Bakanlığı covid-19 sitesinden açıkladı. Bugünkü hasta sayısının 2932 olduğunu belirtilirken, 362 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Paylaşılan verilere göre, toplamda 44.728.595 test yapıldı. Toplam hayatını kaybeden kişi sayısının da 36.975 olduğu kaydedildi.
Son 24 saatte toplam vaka sayısı ise 61.967 olarak açıklandı