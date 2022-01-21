Liglerde heyecan sürerken İddaa oynayanlara rehberlik edecek yorumları Can Tongo hazırladı. İşte Can Tongo'nun 21-22-23 Ocak Fanatik İddaa tahminleri:

Adana Demir-Karagümrük Gol Var 1.66

Adana Demir, Fenerbahçe galibiyeti sonrası iki maçtan sadece bir puan çıkarabildi. Karagümrük ise evinde Beşiktaş ’a mağlup oldu. Hücum oynayan iki ekip. En mantıklı tercih karşılıklı gol var.

Sivas-Fenerbahçe ÇŞ 1-0 1.29

Sivas belki de ligin en zorlu deplasmanı. İçeride kolay kolay kaybetmiyorlar. Kanaryalar ise kazansa da tam anlamıyla ritmini bulamadı. Zorlu hava koşulları da göz önüne alındığında Sivas kaybetmez seçeneği mantıklı gözüküyor.

Başakşehir-Göztepe Gol Var 1.65

Göztepe çıkışta gözüküyor. Son maçlarda galip gelmeye başladılar. El Maestro hoca takıma pozitif bir hava kattı. Başakşehir ise Emre Belözoğlu yönetiminde ilk mağlubiyetini aldı. Skor üretebilen iki ekip, karşılıklı gol var.

Genoa-Udinese İY 0 1.90

Genoa, son maçta 6-0 mağlup oldu. Bu sene gerçekten çok kötü bir performans sergiliyorlar. Deplasman ekibinin oynadığı oyun güven vermiyor. İY 0 ideal.

Inter-Venezia İY 1 1.33

Atalanta beraberliği ile liderlik yarışında iki puan bırakan Inter, bu hafta kazanmak istiyor. İçeride coşkulu bir futbol oynayan Inter’in Dzeko önderliğinde bu maçı ilk yarıdan kazanmasını bekliyorum.

Lazio-Atalanta Gol Var 1.47

Lazio, Avrupa potasına girmek istiyor. Atalanta ise üst sıraları hedefliyor. Kıran kırana geçeceğini düşündüğüm bu maçta taraf bahsi yerine gol bahsine yönelmek daha mantıklı. Karşılıklı Gol Var diyorum.

Hatay-Rize Gol Var 1.61

Galatasaray ’ı 4-2 mağlup eden Hatayspor, çıkış yakalamanın peşinde. Çok kolay gol atıp gol yiyebiliyorlar, bu yüzden Rize karşısında karşılıklı gol var tercihini öneriyorum. Alternatif olarak 2.5 üstü seçeneği de mantıklı.

Altay-Konya ÇŞ 1-0 1.40

Mustafa Denizli ile yolları ayıran Altay adına işler hiç de iyi gitmiyor. Aylardır galibiyet yüzü göremediler. Bu maçta en azından içeride kaybetmeyeceklerini düşünüyorum.

Galatasaray-Trabzon Gol Var 1.65

Torrent yönetimindeki Galatasaray takımı ilk büyük maçına çıkıyor. Trabzonspor mutlaka galibiyeti hedefliyor fakat deplasmanda Galatasaray’ı yenmek kolay değil. Bu yüzden karşılıklı gol var en mantıklısı.

Spezia-Sampdoria alt 1.86

İki maçtır kazanan Spezia, üçte üç yapmanın peşinde. Fakat rakipleri çok da küçümsenecek bir ekip değil. Kontrollü geçmesini beklediğim müsabaka için alt seçeneğini öneriyorum.

Torino-Sassuolo 1 1.95

Torino İki maçtır kazanıyor ve bir form grafiği çizmeye başladılar bile. İçeride iyi futbol oynadıklarını gözlemliyorum. Maç sonucu 1 tercihi son derece makul bir seçenek olarak gözüküyor.

Milan-Juventus Gol Var 1.63

İtalya’da haftanın maçı, puan kaybına tahammülü olmayan Milan, Juventus‘u ağırlıyor. İki tarafın da Ibrahimovic ve Dybala gibi gol silahları var. KG Var diyorum.