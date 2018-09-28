Büyük bir umutla beklediğimiz 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın ev sahipliği için yapılan oylamada büyük bir hayal kırıklığı yaşadık.

Almanya ile yarıştığımız organizasyonla ilgili son sunumlar UEFA’nın merkezi olan İsviçre’nin Nyon kentindeki merkezde gerçekleşti.

UEFA İcra Komitesi’nin 16 üyesinin katıldığı oylamayı Türkiye, 12’ye 4 oyla kaybetti. Halbuki İki ülkenin adaylık dosyaları incelendiğinde Türkiye’nin ayrıntılı ve titiz sunumu daha ilk baştan dikkatlerden kaçmamıştı. ‘Share Together’ yani ‘Birlikte Paylaşalım’ sloganıyla; harika statlar, konforlu ulaşım ağı, finallere katılacak ülkeler ve tüm futbolseverler için her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüştü.

Aradaki fark 8!

UEFA’ya her türlü devlet garantisi verilirken, futbol dünyamızın tüm önemli isimleri 2024 için ortak noktada buluşmuştu.

UEFA, turnuvanın bize verilmesi halinde 100 milyon Euro’luk bir gelire kavuşacaktı. Onların talep ettiği tüm garanti ve gereklilikler sağlanırken, ortaya çıkan sonuç büyük bir şok yarattı.

Yapılan oylama sonucunda kazanan Almanya ile Türkiye arasında tam 8 oy olması, olayın spor dışı bir karar olduğunun net göstergesiydi.