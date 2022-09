Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak için düzenlenen Wings for Life World Run, 2023 yılında 10’uncu kez koşulacak. Yüz binlerce kişinin koşamayanlar için koştuğu organizasyonun bu özel yılının düzenleneceği tarih de yine çok özel bir günde açıklandı. Uluslararası Omurilik Derneği (ISCoS) tarafından, “Dünya Omurilik Felçliler Günü” olarak ilan edilen 5 Eylül gününde Wings for Life World Run 2023’un 7 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşeceği duyuruldu. Şu ana kadar 1 milyon 86 bin 988 kişinin koştuğu Wings for Life World Run sayesinde 239 proje desteklenirken, şu anda 59 projede araştırmalar devam ediyor.

2023’te bağış 40 milyon euroyu aşacak

İlk Wings for Life World Run 2014 yılında düzenlenirken, bu tarihten iki yıl sonra Uluslararası Omurilik Derneği, 5 Eylül tarihini, “Dünya Omurilik Felçliler Günü” olarak ilan etmişti. 2014 yılından bu yana dünyanın dört bir yanında düzenlenen Wings for Life World Run’da bugüne kadar elde edilen 38,3 milyon euro Wings for Life Vakfı’na bağışlandı. 7 Mayıs 2023 günü 10’uncu kez düzenlenecek Wings for Life World Run’la birlikte toplam 40 milyon euronun üzerinden bir bağış toplanmış olacak. 2022 yılında iki kıta yedi ülkede aynı anda başlayan Wings for Life World Run’ın Türkiye ayağı İzmir’de düzenlendi. 10 bin kişinin ‘koşamayanlar için koştuğu’ ve dört saat süren etkinlik Kültürpark’tan start almıştı. 2022 yılında dünya genelinde 161 bin 892 kişi adımlarını omurilik felçlilerine umut olmak için atarken, 4 milyon 200 bin euro yardım toplandı.

Gerhardter: Aynı amaç uğruna koşuyoruz

2014’te bir vizyonun peşinde koşmaya başladıklarını ifade eden Wings For Life Vakfı CEO'su Anita Gerhardter, “2014’teki ilk Wings for Life World Run ile ateşlenen başlangıç fişeğiyle bir vizyonun peşinden koşmaya başladık. Elde edilen gelirin tamamının araştırmalara gittiği Wings for Life World Run’da topladığımız bağışlar ve gelir sayesinde artık büyük klinik araştırmaları da destekleyebilir duruma geldik. Dünyanın dört bir yanında binlerce insanın aynı amaç uğruna koştuğunun görmek çok duygusal. 2019’da David Mzee’nin desteklediğimiz araştırmaların sonunda tekerlekli sandalyede oturmak yerine kendi başına Wings for Life World Run’ın başlangıç çizgisini geçtiğini görmek sayısız unutulmaz anılardan birisiydi. Ama hâlâ gidilecek çok yolumuz olduğunu da biliyoruz” dedi.

Rakamlarla Omurilik Felci ve Wings for Life World Run;

250,000

Uluslararası Sağlık Örgütü’ne göre her sene felçle noktalanan omurilik yaralanmaları

50%

Tüm omurilik felcine neden olan etmenler içinde trafik kazalarının oranı

24% Düşme sonucu ciddi omurilik yaralanması oranı

161,892

2022 Wings for Life World Run katılımcı sayısı.

920 Wings for Life World Run 2022’de yer alan tekerlekli sandalyeli katılımcı sayısı

5,836 Tekerlekli sandalye ile tüm Wings for Life World Run’ı bitiren katılımcı sayısı.

1,086,988 2014’ten bu yana organizasyonda yer alan toplam katılımcı sayısı

11.9 kilometre 2022 Wings for Life World Run’ta katılımcıların kat ettiği ortalama mesafe.

4.7 milyon Euro 2022 Wings for Life World Run’da toplanan bağış miktarı

38.3 milyon Euro 2014’ten bu yana tüm Wings for Life World Run’larda toplanan bağış miktarı