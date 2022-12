2022 yılının bilgisayar oyunları için 2017’den beri en yüksek potansiyele sahip olan yıl olduğunu söyleyebiliriz. 2017 bize Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Horizon Zero Dawn, Persona 5, Resident Evil 7, Nier: Automata, Assassin’s Creed Origin ve çok daha fazlasını getirmişti. Ne yazık ki Breath of the Wild 2 ve Starfield’ın da dahil olduğu bazı oyunlar ise gecikmeye uğrayarak 2022 yılında bizimle buluşamayacaklar. Bu pürüzlere rağmen 2022 yılında IGN’den 9 puan ve üzeri alan 20’den fazla oyun piyasaya sürüldü.

Bu yılın bize sunduklarının arasında en iyilerine yer vermek için IGN’den 9 ("Müthiş”) veya 10 (“Şaheser”) puan alan tüm yeni oyunları (DLC’ler hariç) bu listeye ekledik. En düşükten en yüksek puana sıralanmış şekilde hazırlanan 2022’nin en iyi oyunları listesini görmek için TIKLAYIN