Dijitalleşme sürecinin son derece hızlandığı 2022’de akıllı telefonların görevleri arttı. Günlük hayatımızın vazgeçilmezlerinden biri konumundaki akıllı kutular; mobil oyun pazarının büyümesinde rol sahibi oldu. Böylelikle uzun yıllardır PC ve konsollarda oynadığımız yapımlar, cebimizdeki akıllı telefonlara taşınmaya başladı. Peki sektör karnesinin açıklandığı bu süreçte en çok para kazanan mobil oyunlar hangileri oldu?

Mobil sektörün güçlü analiz araçlarından Sensor Tower, 2022’nin ilk çeyreğinde en çok para kazanan mobil oyunları duyurdu. Buna göre Genshin Impact, bu yılın ilk döneminde elde ettiği 567 milyon dolarlık gelirle listenin zirvesinde yer aldı.

miHoYo tarafından geliştirilen aksiyon rol yapma Genshin Impact, 28 Eylül 2020‘de çıkış yaptı. Oyun, gelir anlamında bugüne dek başarılı işlere imza attı. Zira ilk yılını 2 milyar dolar hasılatla kapatan ve an itibariyle 3 milyar doları bulunan yapım, ortalama altı ayda bir 1 milyar dolarlık gelirle bu konuda tüm zamanların en başarılı mobil oyunlarından biri haline geldi.

Genshin Impact’ın ardından listenin ikinci sırasında 2021’in sonlarında çıkışını gerçekleştiren Lineage W karşımıza çıkıyor. Aynı dönemde 272 milyon dolarlık gelir elde eden yapımı, Uma Musume Pretty Derby, Monster Strike ve Rise of Kingdoms oyunları takip ediyor.

Kaynak: shiftdelete