Öğrencilerin eğitim hayatlarına devam edecekleri üniversiteyi belirleyeceği YKS'nın 2022 yılındaki ilk oturumu öncesi geri sayım sona erdi. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde sınav giriş belgeleri erişime açılan adaylar hangi merkezlerde sınav olacaklarını öğrenmişti. YKS TYT oturumu 18 Haziran 2022’de, AYT ve YDT oturumları 19 Haziran 2022’de yapılacak. 18 Haziran 2022 Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan TYT’de 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre tanınacak. 19 Haziran 2022 Pazar günü gerçekleştirilecek olan AYT ise saat 10:00’da başlayacak adaylara 160 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek. YKS 2022’nin son oturumu olan YDT ise 19 Haziran 2022 Pazar günü saat 15:30’da başlayacak. Bu sınavda ise adaylara 80 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek. Öğrenciler ve veliler, sınava ilişkin bazı sorulara yanıt aramaya başlarken en çok merak edilen konu sınavların açıklanacağı tarih. İşte detaylar...

2022 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS TYT AYT sınav sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenebilecekler.

YKS TYT AYT YDT puan hesaplama nasıl yapılır?

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.

Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

TYT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.

A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır.

AYT ve YDT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A- SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir (Tablo 1D). Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır.

A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL puanlarının her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek SAY, SÖZ, EA, DİL puanları oluşturulacaktır.

Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), TYT Sosyal Bilimler Testinde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacaktır. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine Felsefe alanından 5 soru cevaplandıracaklardır. Bu doğrultuda; TYT Sosyal Bilimler Testinde toplam 25 soru bulunacaktır.

YKS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?

Üniversite sınavının ilk adımı olan Temel Yeterlilik Testi TYT 18 Haziran 2022 günü gerçekleşecek. Türkiye'nin dört bir yanında sınav merkezlerinde yapılacak olan ilk oturumda sınav sonrası gündemdeki yerini alacak ilk başlık 2022 TYT sınav soruları ve cevap anahtarı olacak. Bu noktada TYT Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Biyoloji, Kimya, Fizik sınav soruları ve cevapları ders özelinde kontrolün sağlanması açısından yakın mercek altına alınacak.

ÖSYM genelde sınav soruları ve cevap anahtarını sınav günü ya da bir sonraki gün yayımlıyor.

10 gün erişim sağlanabilen sistemde sınava girmeyen adaylar için soru ve cevapların bir kısmı açık oluyor. Örnek bir kitapçık ve cevap anahtarı şeklinde yayımlanacak TYT sınav soruları ve cevapları Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Biyoloji, Kimya, Fizik dersleri özelinde kontrol edilebilecek.

2022 TYT konuları neler?

TYT sınavında öğrencilerin sorumlu oldukları belli başlı dersler bulunur. Bu sınavlarda öğrencilerin sorumlu oldukları dersler:

Türkçe

Matematik

Tarih

Coğrafya

Felsefe

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Biyoloji

Kimya

Fizik

Bu dersler özelinde genelde 9. Ve 10. Sınıf konuları ağırlıklı olmak üzere kapsam belirlenir.