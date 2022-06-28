YKS sonuçları için büyük heyecan devam ediyor. Bilindiği üzere Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) üç ayrı oturumda uygulandı. İlk Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), ikinci oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT), üçüncü oturum ise Yabancı Dil Testi (YDT) oldu. YKS 2022 üniversite sınavına 3 milyon 243 bin 425 aday başvuruda bulundu. TYT 18 Haziran'da tamamlandı, AYT ve YDT ise 19 Haziran'da uygulandı. YKS sınav maratonu sonrasında sonuçlar ve yapılacak tercihler ile ilgili ayrıntılar üniversite sınavına giren adayların ve aileleri tarafından merak ediliyor.

2022 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM TYT, AYT, YDT YKS sonuç sorgulama ekranı hangi tarihte açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen, 3 milyon 234 bin 409 aday ile rekor başvurunun yapıldığı YKS 2022'nin sonuç ekranın ne zaman açılacağı merak konusu. YKS'nin Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT), ve Yabancı Dil Testi (YDT) sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.

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2022 YKS sonuçları açıklandı mı? 2022 YKS sonuçları nasıl sorgulanır?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

Sonuçlarda şu bilgiler bulunacaktır:

Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı

TYT puanı ve başarı sırası varsa AYT ile YDT puanları ve başarı sıraları

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)

Yerleştirme puanları ve başarı sıraları

2022 YKS sınav sonuçları nasıl kullanılacak?

TYT, SAY, SÖZ, EA ve DİL sınav puanları hesaplanan adaylar, bu puan türleri ile öğrenci alan ön lisans ve lisans programlarını tercih edebileceklerdir. Ancak başarı sırası aranan programları en düşük başarı sırasına sahip adaylar tercih edebileceklerdir. İlgili sınav puanı hesaplanmayan adaylar bu puan türlerinde öğrenci alan programları tercih edemeyeceklerdir.

YKS'de baraj uygulaması kaldırıldı

Bu yıl YKS'de SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türlerinde sınav puanının hesaplanması için uygulanan TYT puan türünde 150 puan alma şartı ile yerleştirme puanlarının hesaplanmasında; TYT puan türü için 150, SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri için 180 olan sınav puanı barajı uygulaması kaldırıldı. Bu düzenlemeyle üniversite sınavına giren ve puanı hesaplanan tüm adaylar, üniversite tercihi yapabilir hale gelecek. Bu yıldan itibaren ilgili puan türlerinde sınav puanı hesaplanan tüm adaylar için ortaöğretim başarı puanı eklenerek yerleştirme puanı hesaplanacak. Adaylar, önceki yıllarda olduğu gibi sınav puanına ortaöğretim başarı puanı eklenerek oluşacak yerleştirme puanıyla puan üstünlüğüne göre yerleşme imkanı elde edecek.

SAY, SÖZ, EA ve DİL puanları hesaplanmayacak

TYT sınav puanının hesaplanması için temel matematik testi veya Türkçe testinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olma şartı uygulanmaya devam edecek. TYT puanı olmayan veya TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA ve DİL puanları hesaplanmayacak.

TYT puanının hesaplanması gerekecek

2022 YKS'den itibaren özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için adayın TYT puanının hesaplanması gerekecek. Ayrıca özel yetenek sınavında taban puan şartı aranıp aranmamasına, aranacak ise en az kaç puan almış adayların başvurabileceklerine ilgili üniversiteler karar verecek.

Bazı programlardaki "başarı sırası koşulu" uygulaması devam edecek

Tıp, diş hekimliği, eczacılık, hukuk, mimarlık, mühendislik ve öğretmenlik programlarını tercih edebilmek için gerekli olan en düşük başarı sırası koşulu uygulanması sürecek. Buna göre, bu yılki hukuk programlarına yerleştirme işlemlerinde EA en düşük 100 bininci, mühendislik programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 300 bininci, mimarlık programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 250 bininci, tıp programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 50 bininci, öğretmenlik programlarına yerleştirme işlemlerinde ilgili puan türünde en düşük 300 bininci, eczacılık programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 100 bininci, diş hekimliği programlarına yerleştirme işlemlerinde SAY en düşük 80 bininci olmak gerekecek.

Geçen yılın TYT puanlarının kullanımında son yıl

2021-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2022-YKS'nin hiçbir oturumuna girmeden 2021-TYT puanını 2022-YKS yerleştirmelerinde kullanabilecekler, ancak bu adayların 2022-YKS'ye başvuru yapmış olmaları gerekiyor. 2021-TYT'de alınan 200 ve üzeri puanlar, 2022 YKS'de dönüştürülerek kullanılabilecek. Ancak 2022 YKS'den itibaren alınan TYT 200 ve üzeri puanlar bir sonraki yıl kullanılamayacak.

T.C kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C kimlik numarası, fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak.