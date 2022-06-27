Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, ekonomi gündemiyle toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantı 4 saat sürdü. Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatilini takip eden 13-14 Temmuz günlerinin idari izin kapsamına alınacağını açıkladı, asgari ücret ile ilgili vatandaşlara müjde verdi, ''Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. En kısa sürede bu konuda müjdeli bir haberi paylaşmayı umut ediyoruz.'' ifadelerini kullandı. Bu son dakika gelişmesinin ardından 2022 Yeni asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Asgari ücret brüt-net ne kadar, kaç TL olacak? sorularının yanıtları da merak konusu oldu.

2022 Yeni asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Asgari ücret brüt-net ne kadar, kaç TL olacak?

4 saat süren Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, beklenen asgari ücret açıklamasını yaptı ve vatandaşlara müjde vererek, ''Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Asgari ücret artışı yapılırken Bakanlığımız, özellikle belli sayıya kadar personel çalıştıran işverenleri gözetecek bir yöntem de geliştirecektir. İnşallah en kısa sürede müjdeli bir haberi paylaşmak istiyoruz. Amacımız enflasyon oranı kaç olursa olsun hiçbir çalışanımızın ve emeklimizin hayat pahalılığının altında ezilmesine müsaade etmemektir.'' ifadelerini kullandı.

Tahmini hesaplamalar da yapılırken bazı tahminlere göre 5000 TL'nin üzerine çıkması bekleniyor. Memur maaşları ile ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Temmuz ayı memur maaşları, Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz'da zamlı haliyle ödenecek.'' dedi.

'Milletimiz 'adil oldu' diyecek bir sonucu inşallah Temmuz'u görecek'

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, geçtiğimiz günlerde katıldığı yayında yaptığı açıklamada emekli zammı ve asgari ücret ile ilgili önemli bilgiler paylaşmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

Vatandaşımızın gündeminde ne varsa, çarşı, pazarda hangi konu konuşuluyorsa bu konu hükümetin masasındadır. Çözerken de afaki şekilde değil eldeki imkanlar çerçevesinde, vatandaşlarımızın beklentilerine göre çözmek hükümetin siyasi önceliğidir. Memur emeklileri dahil olmak üzere enflasyon farkını üstüne koyarak yüzde 40 civarında bir artışın, biraz eksik, biraz fazla olabilir. Bunlar çalışıyor. Milletimiz 'adil oldu' diyecek bir sonucu inşallah Temmuz'u görecek. Burada ek zam talebi olduğu zaman bütün kamu görevlilerine tabii ki kapsayacaktır. Asgari ücretle ilgili olarak Bakanlığın önünde farklı seçenekler var. Bunlardan birisine karar verilir.

Güncel asgari ücret ne kadar?

Asgari ücret, Şubat ayında 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlendi. İşsizlik ödeneği, asgari geçim indirimi, kıdem ve ihbar tazminatlarının da aralarında olduğu birçok kalem, yeni asgari ücretteki değişimden etkileniyor. Aynı zamanda Asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmıyor.

Brüt asgari ücretin 700 lira 56 kuruşunu çalışan SGK primi, 50 lira 4 kuruşunu çalışanın işsizlik sigortası primi (%1) oluşturuyor. Yeni asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş.

Bunun 5 bin 4 lirası brüt asgari ücret, 775 lira 62 kuruşu sosyal güvenlik primi, 100 lira 8 kuruşu ise işsizlik sigorta primi işveren payından (%2) oluşuyor.

2022 yılı için açıklanan asgari ücretten gelir vergisi kesintisi yapılmayacağı için asgari geçim indirimi bordrolara yansımıyor.



