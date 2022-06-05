TGF Silivri Golf Sahası’nda düzenlenen turnuvada Antalya Gençler Golf Spor Kulübü, Sueno Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü, National BGK, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Ankara Golf Kulübü, Tauros Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Antalya Golf İhtisas ve Spor Kulübü, Regnum Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, Albatros Golf Kulübü, Antalya Bahçeşehir Koleji SK, Karya Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, 19 Mayıs Samsun Golf Kulübü, İzmir Golf Kulübü ve Marmara Golf Kulübü’nden toplam 76 golfçü sahaya çıktı.

Oynanan final raundunun sonunda dereceye giren sporculara ödüller verildi. 2022 TGF Federasyon Kupası şampiyonluğunu Ilgın Zeynep Denizci’ye kupasını TGF Başkan Vekili Mehmet Dora takdim etti. Dereceye giren diğer sporculara ise ödüllerini TGF Başkan Vekili Mehmet Ziylan, TGF Yönetim Kurulu Üyelerinden İlker Erdoğan ile Abdullah Hazar ve TGF Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Birdal Alvaç’ın elinden aldı.

MEHMET DORA: HER YIL OLDUĞU GİBİ BU YIL DA YOĞUN KATILIM GERÇEKLEŞTİ

Türkiye Golf Federasyonu (TGF) Başkan Vekili Mehmet Dora, Türkiye Golf Kupası’nın 1998 yılından bu yana düzenlendiğini ifade ederek, “Türkiye Golf Federasyonu'nun en prestijli organizasyonlarından biri olan TGF Federasyon Kupası’nın bu yıl 24’üncüsünü düzenledik. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun başvuru alan bu müsabakaya olan ilginiz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Katılımlarınızla güzelleşen bu tablo hepimizi çok mutlu etti. 16 kulüpten toplamda 76 sporcunun sahaya çıktığı bu organizasyonda öncelikle kupanın üzerine adını yazdıran Ilgın Zeynep Denizci’yi ve dereceye giren oyuncuları tebrik ederim. Ayrıca, iki gün burada sahaya çıkıp mücadele eden oyunculara, organizasyonda emeği geçen Türkiye Golf Federasyonu ekibine, sahanın kondisyonunu üst seviyede tutan greenkeeper ekibine çok teşekkür ederim” dedi

“SENE SONUNA KADAR YURT DIŞINDA 21 TURNUVAYA KATILACAĞIZ”

Golf Federasyonu liginin sonuçlandığını dile getiren Mehmet Dora, “Bunun sonucunda aday kadromuz ve milli takımımız belirlendi. Sene sonuna kadar yurt dışında 21 turnuvaya katılacağız. Özellikle haziran ve temmuz ayı çok yoğun geçecek. Engelli milli takımımızda Mehmet Kazan son turnuvadan 2 kupa ile döndü. Önümüzdeki dönem bir turnuvaya daha katılacak. Şu anda dünya sıralamasında 27’nci sırada. Ümit ediyoruz ki bu son turnuvadan sonra ilk 10 içerisine girecek, kendisine başarılar diliyoruz” diye konuştu.

ILGIN ZEYNEP DENİZCİ: YURT DIŞINDA ÜLKEMİ BU HEYECANIMLA TEMSİL ETMEYİ ÇOK İSTİYORUM

2022 TGF Federasyon Kupası şampiyonu Ilgın Zeynep Denizci ise yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

“Turnuvada oynayan herkesi tebrik ederim. 2 gün boyunca herkes güzel yarıştı bence. Federasyon başkanımıza, yönetim kuruluna, milli takım hocamıza, beni yetiştiren Adnan hocama ve destek olan aileme teşekkür ederim. Umarım bu sene yurt dışında ülkemi bu heyecanımla temsil etmeyi çok istiyorum.”