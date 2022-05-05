2022 Tatil Sezonunda Yoğun Talep Yurt Dışı Turlarına

2022 yılında özellikle yurt dışı tur paketlerine şimdiden yoğun bir ilgi var. Konuyu ilişkin açıklamalarda bulunan Ytur.net Genel Müdürü Seçkin Çağrıcı yurttaşların özellikle vizesiz turlara yoğun ilgi gösterdiğini belirtti. Çağrıcı “2022 turizm sezonu oldukça canlı geçecek gibi gözüküyor. Yurt dışından Türkiye’ye talep fazla olduğu gibi ülkemizden de yurt dışı turlarına büyük bir rağbet var. Özellikle vize istemeyen ülkelerin yer aldığı tatil seçenekleri Türklere cazip geliyor” ifadelerini kullandı.

“2022’nin Gözde Tatil Seçeneği Vizesiz Turlar”

Asya’dan Afrika’ya, Balkanlar’dan Okyanusya’ya kadar birçok farklı kıtada Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebilecekleri ülkeler mevcut. Yalnızca pasaport ile giriş yapılabilen ülkelerin yurttaşlara daha ekonomik bir tatil seçeneği sunduğuna işaret eden Ytur.net Genel Müdürü Seçkin Çağrıcı “Haliyle yurttaşların ilk tercihi de vizesiz seyahat edilebilen ülkelerden yana. Özellikle ülkemiz vatandaşlarından vize istemeyen Arnavutluk, Bosna Hersek ve Makedonya gibi Balkan ülkeleri, yurt dışı seyahatlerinde en çok tercih edilen lokasyonlar arasında” şeklinde konuştu.

“Avrupa Ülkelerine Yoğun Talep Var”

Covid-19 pandemisinin etkisini azaltmasıyla birlikte birçok ülkede yurt dışı seyahat kısıtlamalarının azaltıldığını vurgulayan Çağrıcı “Bu yaz sezonunun geçtiğimiz yıldan çok daha hareketli geçeceği kesinlik kazanmış durumda. Türk vatandaşları daha kolay bir tatil imkânı için öncelikli olarak vize istemeyen ülkeleri tercih etse de Avrupa ülkelerine de oldukça yoğun bir talep mevcut. Özellikle Balkanlar, Orta Avrupa, İtalya ve İspanya’ya yönelik tur satışlarında büyük bir artış var” sözlerini kaydetti.

“Ekonomik Bir Tatil Yapmak İsteyenler Tur Paketlerini Tercih Ediyor”

Tatillerini daha verimli geçirmek isteyen yurttaşların bireysel seyahatlerden ziyade turlara yöneldiğini de sözlerine ekleyen Çağrıcı “Uçak bileti, konaklama, transfer gibi birçok farklı konuda kolaylık sağlayan tur paketleri, detaylı bir ön hazırlığa gerek kalmadan tatil yapılmasına olanak sağlıyor. Aynı zamanda yurttaşlar seyahat edilen ülkede doğru bir yönlendirme ve anlatımla tatillerini eksiksiz tamamlama fırsatına da sahip oluyor” dedi.

2022 itibariyle sektöre hızlı bir giriş yapan YTUR, yurt içinde ve yurt dışında tatil yapmak isteyenlerin taleplerini eksiksiz karşılayan tur paketlerine sahip. www.ytur.net üzerinden satışa başlayacak olan firma profesyonel ekibi ve her bütçeye uygun tur olanakları ile öne çıkıyor. Dolu dolu bir tatil geçirmek isteyenler için kaçırılmaz fırsatlar sunan YTUR, şimdiden güvenilir ve kaliteli hizmetiyle adından söz ettiriyor.

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